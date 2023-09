Viele Mitmach-Angebote: Ein „handgemachtes“ Gemeindefest in Dahle

Von: Jürgen Krutzsch

Im Pfarrgarten bei Uwe Krause konnten sich Interessierte aller Altersstufen als Steinmetz versuchen und einfache Motive aus Sandstein herausschlagen. © Krutzsch

„Handmade – handgemacht – manufactum“ hieß es am Sonntag in Dahle. Denn unter diesem Motto veranstaltete die evangelisch--reformierte Kirchengemeinde ein großes Gemeindefest.

Altena – Nachdem es quasi als Auftakt am Mittwoch zuvor bereits die gut besuchte Vernissage zur Ausstellung „Vom Korn zum Brot“ mit Fotos des Dahler Künstlers Klaus Storch in der Kirche gegeben hatte, war auch das Interesse am Gemeindefest groß.

Die Veranstaltung begann am Vormittag mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Krause gestaltete. Nach einem musikalischen Intermezzo durch den Posaunenchor und dem Chor Evidah, konnten sich die Besucher am Grill und Getränkestand versorgen und ihr Mittagessen an den Tischen und Bänken im Pfarrgarten genießen, während im Heim des Vereins Christlicher Junger Menschen (CVJM) bereits eine lange Tafel mit Kuchen und Torten zum Kaffeetrinken einlud. Zwischendurch gab es viele Programmpunkte, bei denen sich nicht nur die kleinen Besucher ausprobieren konnten.

Kinder können Knetseife herstellen

Für die Kinder gab es eine Bobbycar-Abfahrt, Dosenwerfen und die Anleitung zur Herstellung von Knetseife, die sie mit Lebensmittelfarbe einfärben durften.

Gemeindefest in Dahle Fotostrecke ansehen

Kurzfristig war noch eine Malwerkstatt ins Programm aufgenommen worden. Die Goldschmiedewerkstatt Betzler zeigte die Herstellung von Schmuck mit Steinen vom Burgberg, oder den kleinen für Altena typischen Drahtrollen.

Eine mobile Fahrradwerkstatt

Auf dem Weg zum Pfarrgarten war eine mobile Werkstatt für Fahrradreparaturen aufgebaut und im Pfarrgarten selbst konnte man Deko aus Trockenblumen basteln, mit einer Drahtbiegemaschine unter Anleitung einen Stern biegen, oder ein Gemeinschaftsbild aus Ton formen.

Das Fahrrad reparieren lassen: Auch das war beim Gemeindefest in Dahle möglich. © Krutzsch, Jürgen

Im hinteren Teil des Gartens konnten sich Interessierte einmal als Steinmetz versuchen und unter tatkräftiger Mithilfe von Pfarrer Uwe Krause einfache Motive aus Sandstein herausschlagen. Für Langeweile blieb keine Zeit.

Rockmusik in der Kirche

Ab 15 Uhr spielte eine Rockgruppe in der Kirche. Unter der Leitung von Volker Grefe, der ebenfalls Leiter des Posaunenchores ist, präsentierte die Band bekannte Coversongs.

Knetseife konnten Kinder und Jugendliche unter Anleitung herstellen. © Krutzsch, Jürgen

Mit einem Segenskreis von Pfarrer Uwe Krause im Pfarrgarten endete das Fest am Nachmittag. Anschließend halfen noch viele Besucher beim Aufräumen des Pfarrgartens.