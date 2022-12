Ein Gefühl von Nachhausekommen: Pfadfinder veranstalten 48. Waldweihnacht

Bevor sich die Teilnehmer der Waldweihnacht auf dem Weg zum Krausen Baum machten, wurden an der Kirche die Fackeln entzündet. © Goor-Schotten

Weithin sichtbar leuchteten die Fackeln am Donnerstagabend vom Löttringsen übers Dorf. Das hatte auch im Nieselregen etwas Gemütliches, Heimeliges – ein bisschen was von Nachhausekommen. Für viele Menschen ist das mit Familie und Gemeinschaft verbunden und dieses Gefühl erlebten die Menschen am Krausen Baum hautnah.

Altena – Zum 48. Mal feierten die Pfadfinder des VCP Evingsen ihre Waldweihnacht dort oben, und noch immer ist es eine besinnliche Einstimmung aufs Weihnachtsfest. Von der evangelischen Kirche aus zogen die aufgeregten Kinder mit ihren Begleitern im Fackelschein Richtung Krauser Baum. Zu schade, dass mit dem Abmarschieren auch der Regen einsetzte. „Aber wir haben schon alle Wetter gehabt in den Jahren. Das macht uns nichts aus“, erklärte Hans-Gerd Mosch, der viele Jahre als Sprecher des VCP die Veranstaltung begleitet hat.

Auch den Fackeln konnte der Regen nichts anhaben und so bildeten sie den stimmungsvollen Rahmen für die traditionelle Waldweihnacht. Das Thema Ausgrenzung stellten die Pfadfinder diesmal in den Mittelpunkt und blickten dabei in einer kleinen, gemeinsam gestalteten Geschichte auf einen kleinen schiefen Tannenbaum, den niemand haben wollte.

Und den am Ende – es ist ja Weihnachten – seine tierischen Freunde im Wald mit viel Liebe schmücken und so doch noch zum Leuchten bringen: Niemand soll wegen seines Andersseins allein bleiben. Nicht vor Ort, aber trotzdem dabei war auch ein besonderer Gast: Hans-Werner Bongard feierte am Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Für das älteste Mitglied im VCP Evingsen nahmen die Pfadis einen Geburtstagsgruß auf.

Besinnliche Geschichten, stimmungsvolle Lieder und am Ende ein wärmender Pfadfinder-Tschai – Weihnachten kann kommen.