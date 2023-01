Lotterie, Live-Musik, Kinder-Aktionen: Große Spendenaktion mit viel Programm in Altena

Am Samstag, 28. Januar

+ © WIECHOWSKI Laden herzlich ein zur Spendaktion am kommenden Samstag, 28. Januar, in und rund ums Evingser Schützenheim: Nico Potempa, Zuzanna Adamiak und Katharina Adamiak aus dem Organisationsteam. © WIECHOWSKI

Aktionen für Kinder, reichlich Verpflegung, Liveauftritte und das alles gegen Spenden: Das stellt ein Organisationsteam mit polnischen Wurzeln am Samstag, 28. Januar, ab 13 Uhr in Evingsen in und rund um das dortige Schützenvereinsheim auf die Beine. Die Details.

Altena – Mit der Aktion sollen im Rahmen des „Großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ möglichst viele Spenden gesammelt werden. Dabei handelt es sich um eine 1993 gegründete, nichtstaatliche Wohltätigkeitsorganisation, die jedes Jahr Geld für die polnische Medizin aufbringt. Nach eigenen Angaben sind bisher schon über 370 Millionen Euro zusammengekommen, mit denen über die Jahre fast 70 000 Geräte gekauft werden konnte. Das Finale der aktuellen 31. Aktion findet am Sonntag, 29. Januar, statt. Gesammelt wird für den Kampf gegen Sepsis, und das nicht nur in Polen auf zahlreichen kleineren und größeren Veranstaltungen – sondern auch in Altena.

Nico Potempa, Zuzanna Adamiak und Katharina Adamiak haben die Feier mit einem rund 20-köpfigen Organisationsteam seit Oktober vorbereitet – und versprechen viele Attraktionen für Groß und Klein über den ganzen Tag verteilt. „Wir haben Angebote drinnen und draußen“, erklärt Potempa.

Viel Programm, Party am Abend

Geben soll es zum Beispiel Kinderschminken oder ein Fifa-Turnier an der Playstation. Dazu sollen „tolle Wertsachen“ versteigert werden. Auch eine Lotterie wird es geben, bei der es unter anderem viele Gutscheine zu gewinnen gibt. Auch Livemusik steht auf dem Programm. Natürlich ist auch für die Verpflegung in Form von polnischen Leckereien wie Bigos, Pierogi und mehr gesorgt. Ab 20 Uhr soll die Tanzparty im polnischen Disco-Style beginnen, wenn DJ Marani übernimmt.

Die Organisatoren hoffen, dass die geplante Wohltätigkeitsfeier aufgeht und von den Altenaern angenommen wird. „Wir sind vorbereitet“, lädt Katharina Adamiak alle Interessierten herzlich ein. Der Eintritt ist frei. Und 300 Personen hätten auf jeden Fall Platz.

Vor Ort sollen auch Typisierungen durch die DKMS möglich sein. Damit wollen die Organisatoren nicht zuletzt den an Blutkrebs erkrankten Justin aus Werdohl unterstützen, der dringend einen Stammzellspender braucht.

Weitere Infos

Sowohl auf der Plattform Facebook als auch auf Instagram haben die Altenaer Organisatoren unter dem Namen „Sztab WOSP Altena“ weitere Informationen zur geplanten Veranstaltung.