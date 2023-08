Ein Fest für das ganze Dorf

Schützenkönig Jochen Frank (links) war ein heißer Anwärter auf den Titelgewinn im Kostümwettbewerb. © Goor-Schotten, Hilde

Bunte Hawaiihemden und Blumenketten bestimmten am Samstagabend das Bild in Dahle. Der ein oder andere Flamingo und Delfin (aus Plastik) war zu sehen und dazu gab es leckere Cocktails: Es fehlte eigentlich nur noch ein bisschen Meer und Sand, aber am Ende hat auch das keiner vermisst. Denn es war wieder Gassenfest in der Straße Im Hof.

Dahle –Das Wetter war perfekt, die Stimmung bestens, für Musik und Essen war gesorgt und so stand einer ausgelassenen Hawaii-Beachparty nichts im Weg.

Die 3. Kompanie des Schützenvereins Dahle hatte wieder zum Gassenfest eingeladen – zum ersten Mal nach Corona, was die Feierlaune sicher noch einmal beflügelte. Über das ganze Gesicht strahlten daher auch die Kompanieführer Patrick Bleiweiß und Dominik Thiesies, als sich im Laufe des Abends die Straße Im Hof mit Partygästen füllte. Kurz zuvor hatten sie noch die Stehtische im Wolkenbruch weggeräumt – und unterm blauen Himmel wieder aufgestellt.

Beim Balancewettbewerb auf dem Surfbrett gab es Wertmarken zu gewinnen. © Goor-Schotten, Hilde

Passend zur hawaiianischen Party war auch das ein oder andere Baströckchen zu sehen. Der amtierende Schützenkönig Jochen Frank mischte sich so als heißer Anwärter auf den Titelgewinn im Kostümwettbewerb unters Volk. „Nur mit freiem Oberkörper wollte er nicht“, witzelte Königin Anke Adler.

Nur in Badehose musste auch keiner aufs Surfbrett steigen. Das stand für einen kleinen Balancewettbewerb bereit. Wer die größte Standsicherheit bewies, wurde mit Wertmarken belohnt. Daran hatten auch die Kinder Spaß, und so sollte es laut Organisatoren auch sein: „Es ist ein Fest für das ganze Dorf, für Alte und Junge. Einfach zusammenkommen, miteinander feiern und Spaß haben.“