Ein Dorf baut einen Bolzplatz

Von: Ina Hornemann

Teilen

Ein Dorf packt es an: Ortsvorsteher Thomas Schmitz (l.) erhält für seine Idee Unterstützung von Fachhandwerkern, dem Heimatverein und dem FC Altena 69, dem natürlich auch daran gelegen ist, dass die Kinder kicken können. © Hornemann

Er bleibt an vielen Tagen ungenutzt und wird eventuell gar nicht mehr für Gottesdienstbesucher gebraucht, wenn die Kirche St. Theresia in wenigen Jahren zum Verkauf steht. Der Parkplatz unterhalb des Gotteshauses soll deshalb ein Bolzplatz für die Dorfjugend werden und trotzdem Stellfläche bleiben. Die Idee fanden auch die Entscheider für Leader-Förderungen so gut, dass sie die Initiative von Ortsvorsteher Thomas Schmitz mit 2600 Euro unterstützen.

Altena –Weil Thomas Schmitz bereits fachkundige Bürger und Vereine für seine Idee entflammen konnte, wird der Platz dank tatkräftiger Eigenleistung der Evingser insgesamt nur 3300 Euro kosten. Der Löwenanteil wird in eine zwei Meter hohe Fangnetzanlage investiert, die innerhalb kürzester Zeit auch wieder zurück- und woanders aufgebaut werden kann, sofern ein Käufer des St.-Theresia-Komplexes nicht mit der Nutzung des Geländes als Kinderspielfläche einverstanden wäre. „So gesehen installieren wir einen mobilen Bolzplatz. Denn dass die Kinder kicken und toben können, ist uns ein Anliegen!“, so Schmitz.

Bernd Weidlich als Fußballfunktionär im FC Altena 69 war einer der ersten im Boot. Und Friedrich-Wilhelm Klinke als Vorsitzender des Heimatvereins sagt ohnehin zu nichts nein, was dem Dorf gut tut. Er stellte auch im Namen des Heimatvereins den Antrag für die Leader-Förderung, die zur Freude aller Beteiligten bewilligt wurde. Nun wird noch Tatkraft gebraucht und zwar am Freitag, 11. August (ab 17 Uhr), und Samstag, 12. August (ab 9 Uhr). Alle, die Spaten, Harke, Handschuhe und Geräte zum Unkraut jäten haben, sind eingeladen, den Platz zu bereinigen und zu begradigen. Björn Anton und Michael Degenhardt bringen das handwerkliche Know-how mit, um die Fundamente zu gießen. Degenhardt ist zuversichtlich, dass der Platz innerhalb von zwei Wochen stehen kann. Fußballtore stiften die Stadtwerke. Sie montieren kurzerhand die ungenutzten Tore vom Dahler Freibadgelände ab und geben sie den Evingser Kindern, damit wenigstens dort fröhlich gekickt werden kann.

Thomas Schmitz plant darüber hinaus die Installation einer kleinen Verweilfläche für die Begleiter der Kinder. Alles wird so aufgestellt, dass der Parkplatz von St. Theresia weiterhin Stellfläche bleiben kann zu den Gottesdienstzeiten und zu anderen kirchlichen Veranstaltungen. Dann ist der Bolzplatz für ein paar Stunden temporär nicht nutzbar. „Die Pfarrei St. Matthäus ist sehr entgegenkommend. Überhaupt gibt es nur positive Resonanz auf die Idee.“ An Spiel- und Tobeflächen mangelt es nämlich aktuell. „Der städtische Spielplatz wird erstens aufgrund erheblichen Renovierungsstaus nicht angenommen und bietet zweitens nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zum Ballspiel“, erklärt Thomas Schmitz. Hinzu kommt die hügelige Topografie im Dorf: Ist ein Ball einmal weggekickt, weil er auf einer Fläche ohne Fangnetz ausgespielt wurde, rollt er zumeist ohne Halt bis zur Unauffindbarkeit ins Nirgendwo. „So gesehen ist die Fläche unterhalb der Kirche ideal. Sie ist weit genug von Wohnraum weg, um Lärmbelästigung zu vermeiden und nah genug, um die Kinder im Zugriffsbereich der Eltern zu halten“, so Schmitz. Jetzt heißt es nur noch anpacken und das Dorf kann bald seine neue Attraktion gebührend einweihen.