Ein Arbeitsleben für Krollmann

Von: Ina Hornemann

Mit der Maschine geht auch Uwe Brachthäuser. Die gute Gildemeister ist seit den 90er Jahren im Dienst der Firma Krollmann und Uwe Brachthäuser verabschiedet sich nach 50 Jahren mit ihr. „In eine neue werde ich mich nach so langer Zeit nicht mehr einarbeiten.“ © Hornemann

Uwe Brachthäuser macht am 1. August 50 Jahre bei Firma Friedrich Krollmann voll. 1973 trat er seine Ausbildung zum Spitzendreher in dem Mühlenrahmeder Unternehmen an. „Das ist so lange her, dass es diese Berufsbezeichnung schon gar nicht mehr gibt“, erklärt der Altenaer. Heute heißen Azubis in dem Bereich Zerspanungsmechaniker mit Fachrichtung Drehtechnik. Und ohne die läuft nichts in der Altenaer Drahtindustrie.

Altena – Uwe Brachthäusers Produkte sind in nahezu allen Altenaer Drahtwerken zu finden. „Anspitzwalzen waren immer mein Hauptgeschäft“, erklärt der 64-Jährige. Jene mit höchster Präzision hergestellten Elemente im Maschinenbau werden in Drahtziehereien hinterm Ziehstein eingesetzt, um den Draht auf Stärke zu bringen. „Ich wusste als Altenaer immer ganz genau, was ich wofür mache. Aber wir liefern ja in alle Welt. Und jede Firma braucht was anderes.“

Genau deshalb hat Uwe Brachthäuser auch nie in Masse produziert. Sehr genaue Anweisungen befolgt er, wenn er die Maschine programmiert und diese dann ein perfektes Maß-Werkstück „ausspuckt“. „Als ich angefangen habe vor 50 Jahren, hat man sich jedes Plättchen noch selbst gefeilt. Das muss man ja heutzutage nicht mehr, solche Teile werden fertig geliefert“, erklärt der Dienstjubilar. Zehn-Stunden-Tage, Samstagsarbeit und in besonderen Zeiten der Konjunktur auch Sonntagsschichten sind Uwe Brachthäuser nicht fremd. „Wir haben immer gemacht, bis die Konzentration weg war. Die braucht man in der Branche“, berichtet er. Firma Krollmann produziert fast ausschließlich Maschinen für die Drahtindustrie und da ist fast nie ein Teil so wie das andere.

Davon hat Uwe Brachthäuser Unmengen in seinem Berufsleben hergestellt: Anspitzwalzen für die Drahtindustrie – selbstverständlich auch für die heimische. © Hornemann, Ina

Vor zwei Jahren, nach 48 Jahren im Dienst, reduzierte Uwe Brachthäuser auf Anraten seines Arztes die Stunden und macht auf den letzten Metern bis zur Rente auf Minijob-Basis weiter. Danach will er auf jeden Fall noch öfter im Betrieb vorbeischauen, denn das gute Betriebsklima gefällt ihm sehr und die Neugierde auf die Nachfolgermaschine „seiner“ Gildemeister ist groß. Über 30 Jahre lang hat er sie programmiert. „In eine Neue werde ich mich so kurz vor der Rente aber nicht mehr einarbeiten können, deshalb gehen die Maschine und ich gemeinsam. Aber ich bin natürlich gespannt, wie es an der Stelle weitergeht, wo man 50 Jahre gestanden hat.“

Im Ruhestand wird keine Langweile aufkommen für Uwe Brachthäuser. Mit Ehefrau Birgit und dem erwachsenen Sohn Patrick ist die Familie da, und an Haus und Hof gibt es auch immer genug zu tun. Und Uwe Brachthäuser hat ein außergewöhnliches Hobby: Er baut in seiner Freizeit ferngesteuerte Funktionsmodelle von Schiffen, wie sie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger verwendet. Auch das ist pure Präzisionsarbeit – aber Uwe Brachthäuser ist nichts anderes gewohnt!