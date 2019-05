Kinderfeuerwehr ist jetzt mobil

„Wir haben uns Mitte 2018 um die Projektförderung beworben und haben eine Zusage erhalten. 20 Prozent der Anschaffungskosten trug die Stadt“, erzählte Kinderfeuerwehrwart Kai Spelsberg. Im Rahmen der Förderung konnte die Stadt gemeinsam mit dem Land den neuen Mannschaftswagen anschaffen. 48632,92 Euro hat das Fahrzeug gekostet. Denn der VW ist komplett ausgestattet und enthält unter anderem eine Blaulichtanlage, Einparkhilfe, Digitalfunk und – und das ist das wichtigste – sieben Kindersitze mit Isofix-Halterung. „Der Wagen kommt immer dann zum Einsatz, wenn wir mit der Kinderfeuerwehr den Standort verlassen. Beispielsweise, um an der Lenne, auf Rosmart oder am Pragpaul zu üben“, erklärte Spelsberg. Bisher sei das schwierig gewesen. „Mir ist nicht bekannt, dass es Kindersitze für Feuerwehr-Lkw gibt“, scherzte Spelsberg. Mit dem Mannschaftswagen sei nun mehr Flexibilität in der Arbeit geschaffen worden, da man nun nicht mehr an den Standort an der Bachstraße gebunden sei beziehungsweise aufwendig den Transport organisieren müsse. „Natürlich können wir den neuen Wagen im Ausnahmefall auch zum Mannschaftstransport im richtigen Einsatz verwenden. Durch das Isofix-System können die Sitze im Nu mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden.