Durch verschiedene Maßnahmen: Feuerwehr wird noch leistungsstärker

Altena - Das Feuerwehrgerätehaus auf Rosmart gehört stadtweit zu den modernsten Gerätehäusern. Und doch wird jetzt dort der Lagerplatz knapp.

Deshalb schlug die Verwaltung den Politikern des Hauptausschusses in der letzten Sitzung vor, für diesen Standort einen Übersee-Container anzuschaffen.

Das wollte FDP-Ratsmitglied Bernhard Diel etwas genauer wissen: „Was ein Seecontainer ist, weiß ich. Aber was macht so ein Teil bei uns in Altena?“ Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein: „Der Stauraum für viele Dinge, die die Feuerwehr nicht täglich benötigt, wird dort oben immer geringer. Ein Anbau würde viel Geld kosten. Deshalb unser Vorschlag: Der Ankauf eines gebrauchten Seecontainers, in dem man viele Dinge wetterfest verstauen kann. Den würden wir gern hinter das Gebäude stellen. Das stört nicht die Optik und würde der Wehr massiv helfen.“

Widerspruch gab es dazu nicht. Neben neuen Wärmebildkameras, weiteren Feuerwehrhelmen und anderem Werkzeug schafft die Stadt 2020 zwei neue Fahrzeuge für die Wehr an. So soll die Löschgruppe Mühlendorf ein neues Fahrzeug erhalten und an der Hauptwache ein neuer Rüstwagen stationiert werden. Jedes der Spezial-Fahrzeuge kostet 350 000 Euro und ersetzt Autos, die teilweise schon Jahrzehnte bei der Feuerwehr im Dienst eingesetzt werden.