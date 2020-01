Hat sie das Zeug zum Star? Junge Frau aus dem MK bei "DSDS"

Ann-Sophie Kemmerling aus Altena tritt bei DSDS an. Wie ihr Casting für "Deutschland sucht den Superstar" gelaufen ist, ist am Samstag, 25. Januar, auf RTL zu sehen. Dann ist auch klar, was die berühmte Jury mit Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen zum Gesang der Abiturientin sagen. Kommt die junge Frau aus Altena in den Recall in Sölden?

