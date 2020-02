Mit Trommeln zu mehr Bewegung

"Drums alive" beim TuS Mühlenrahmede

+ © Wieschmann Ein neues Angebot gibt es beim TuS Mühlenrahmede. © Wieschmann

Altena - „In anderen Städten ist das bereits der Renner“, so Elke Rolfing. Die Trainerin des TuS Mühlenrahmede hat am vergangenen Samstag eine Schnupperstunde unter dem Motto „Drums Alive“ in der Turnhalle der Hundertwasserschule geleitet. „Wenn wir das in der Zeitung ankündigen, weiß niemand so genau, was das überhaupt ist,“ so Rolfing.