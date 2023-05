Drohne findet Lagerfeuer am Drescheider Berg

Von: Volker Heyn

Mit Hilfe der Feuerwehr-Drohne fanden die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag heraus, dass in einem Schrebergarten ein Laubfeuer abgebrannt wurde. © Wiechowski, Jona

Die Altenaer Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag zum Drescheider Berg aus, weil Anrufer dort eine starke Rauchentwicklung bemerkt hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war aber nichts mehr zu sehen, so dass die Feuerwehrleute eine Drohne aufsteigen ließen.

Altena - Die Feuerwehr Altena wurde Mittwoch gegen 15:05 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Waldbrand kleiner als 100 Quadratmeter“ in den Bereich Ackerstraße am Drescheider Berg alarmiert. Dort hatte ein Anrufer eine starke Rauchentwicklung entdeckt.

Vor Ort war auf den ersten Blick nichts feststellbar, so dass die Feuerwehr-Drohne mit Wärmebildkamera aufstieg, um eine mögliche Einsatzstelle aus der Luft zu erkennen. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer als Lagerfeuer in einem Schrebergarten lokalisiert werden, hier wurden Laub und Stöcke verbrannt. Der Besitzer wurde aufgefordert, so berichtet es Feuerwehr-Sprecher Philipp Selle, das Feuer zu löschen.

Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren die Feuerwache, die SEG sowie der Löschzug 3 mit den Löschgruppen Rahmedetal, Drescheid und Rosmart mit insgesamt etwa 25 Einsatzkräften.