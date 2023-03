Drogendealer (18) fliegt bei Verkehrskontrolle auf

Von: Markus Wilczek

Die Polizei in Altena landete am Donnerstag bei einer Routinekontrolle eines Fahrzeugs einen Volltreffer. © Becker, Thorsten

Was am Donnerstagabend für zwei Polizeibeamte in Altena als normale Verkehrskontrolle begann, endete mit einem Drogenfund und einer Hausdurchsuchung.

Gegen 18.15 Uhr kontrollierten die Polizisten an der Linscheidstraße ein voll besetztes Auto. Während der Kontrolle schlug den Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Die fünf Insassen wurden daraufhin durchsucht. Bei einem 18-jährigen Mitfahrer aus Altena fanden die Polizisten Cannabis und weitere Drogen. Zudem hatte der 18-Jährige ein Messer dabei.

Gegenüber den Polizisten gab er zu, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Durch die Einsatzkräfte wurde daraufhin das Zimmer des 18-Jährigen in seinem Elternhaus durchsucht. Dabei entdeckten die Polizisten Verpackungsmaterial sowie weitere Drogen. Die Drogen und das Messer wurden sichergestellt. Gegen des 18-Jährigen wird wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Großer Einsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität erst Mitte Februar

Erst Mitte Februar hatte es in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde einen deutlich größeren Einsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität gegeben, bei dem auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei (SEK) und mehrere Rauschgiftspürhunde dabei waren. Im Rahmen der Drogenrazzia auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen wurden Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Hagen für acht Wohngebäude in Altena (7) und Nachrodt-Wiblingwerde (1) vollstreckt.

Die in den durchsuchten Objekten angetroffenen Personen leisteten keinen Widerstand. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Polizisten 163 Gramm Marihuana, 162 Gramm Haschisch, geringe Mengen Kokain und Amphetamin, eine Schreckschusswaffe, eine Machete, ein Messer sowie einen höheren vierstelligen Bargeldbetrag. Fünf Tatverdächtige wurden zur Sache vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

