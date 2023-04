DRK-Hundebesuchsdienst kommt wieder in die Perthes-Häuser

Von: Volker Heyn

Teilen

Die Bewohner freuen sich riesig über den tierischen Besuch. © Heyn, Volker

Tierischer Besuch ist immer willkommen, die Freude riesig: Der Hundebesuchsdienst des Altenaer Deutschen Roten Kreuzes hat nach fast drei Jahren Corona-Pause seine soziale Arbeit wieder aufgenommen.

Altena - Jeweils am letzten Freitag eines Monats kommen die Hundefreundinnen mit ihren Tieren ab sofort wieder in die Perthes-Stationen im ehemaligen Altenaer Vinzenz-Krankenhaus. Dort sind bekanntlich die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenaer Ellen-Scheuner-Hauses und des evangelischen Altenzentrums (EAZ) Neuenrade untergebracht. Beide Häuser werden gerade von Grund auf umgebaut. Der Dienst wird von Roswitha Dößler-Tusche und Max Kreimendahl geleitet. Nach einem Vortreffen vor gut einer Woche konnte die Gruppe am Freitag zehn Tiere mit in die Alteneinrichtung bringen. Die Hunde brauchen keine besondere Ausbildung, müssen aber freundlich zu Menschen sein und sich gern streicheln lassen. Die Kontakte zu den wuscheligen und lieben Lebewesen taten den Pflegebedürftigen offenkundig sehr gut. Wer bei diesem Dienst mitmachen möchte, wendet sich entweder an Dößler-Tusche unter Tel. 0177/510 48 20 oder Kreimendahl unter Tel. 0171/6 93 84 14.

Der private Hundebesuchsdienst von Bianca Born sucht ebenfalls einmal im Monat die evangelischen Altenheime in Altena und Neuenrade. Wer hier mitmachen möchte, wendet sich an Born unter Tel. 0152/0875 03 30. Foto: Heyn