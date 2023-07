DRK-Ausflug führt Ukraine-Flüchtlinge in den Dortmunder Zoo

Von: Ina Hornemann

Teilen

Die Kinder nutzten die Spielmöglichkeiten vor Ort. © Privat

34 Kinder, 29 Erwachsene und Nadja Mehari, die sich ein gelbes Tuch an einen Stock gebunden hatte, damit die Gruppe bloß zusammenblieb: Das war das Abenteuer Zoobesuch Dortmund, das das Deutsche Rote Kreuz Familien aus der Ukraine ermöglicht hat.

Altena – Die Sorge von Altenas bekanntester Geflüchtetenbetreuerin war allerdings komplett unbegründet: Sie war Organisatorin, Reiseleiterin und Zooführerin in einer Person, als die insgesamt 64 Personen zählende Gruppe am Dienstagvormittag den Zug in Altena bestieg. „Ich hatte schon Sorge, dass ich alle wieder heil nach Hause bekomme. Aber die war komplett unbegründet!“

Das großzügige Gelände bietet viele Punkte für coole Erinnerung © .

Insbesondere die 34 jungen Teilnehmer waren restlos begeistert. „Ich hatte die Abreise aus Dortmund eine Stunde vor Schließung des Zoos geplant, aber alle haben mich überredet, so dass wir bis 18.30 Uhr da geblieben sind.

Kein Wunder, schließlich gab es viel zu sehen: „Die Löwen haben geschlafen, aber dafür war der Gepard wach in der Raubtierabteilung. Wir haben Kamele gesehen, Affen, Flamingos und ein Zebra. Mir persönlich haben die Ziegen am besten gefallen. Die sahen aus wie Schnucki von Heidi!“ schildert Nadja Mehari.

Nadja Mehari (rechts) hatte den Tag im Dortmunder Zoo mit den Familien gut durchgeplant. © privat

Jede Menge Erinnerungsfotos wurden geschossen und die Kinder nutzten auch ausgiebig die Spielmöglichkeiten, die der Dortmunder Zoo bietet. Insbesondere den jüngsten Teilnehmern war die Attraktion Zoo noch gänzlich unbekannt. Und weil zu so einem Bummel auch ein schönes Picknick gehört, hatte Nadja Mehari darum gebeten, dass sich alle eine weiche Sitzunterlage mitbringen.

Der gelungene Tag endete ausschließlich mit lachenden Gesichtern – nicht nur bei den kleinen Mitfahrern. Auch die Mütter hatten jede Menge Spaß. „Wir hätten glatt noch einen Tag dranhängen können!“

Kamele, das lernten die Kinder, tragen ihre Wasservorräte immer bei sich. © Privat