Der Eine-Welt-Laden in Altena stellt sich neu auf

Damit es etwas gerechter zugeht in der Welt:

+ © Bonnekoh Ingrid Dobrin (links) übergab ihr Amt an Gudrun Hesse (r.). Mit im Vorstand: Kassiererin Renate Kinzinger und stv. Vorsitzende Christel Saßenscheidt. 2. und 3. v.l. Danke schön sagen die Frauen unter anderem Gardinen Bartels für eine Renovierungsspende. © Bonnekoh

Altena - Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Eine-Welt-Laden im Untergeschoss des Lutherhauses eine gute Adresse in der Innenstadt. Das Geschäft ist kein Supermarkt. Das vielköpfige ehrenamtliche Team setzt vielmehr Hilfsakzente durch den Verkauf von fair gehandelten Produkten und sorgt so auch am Standort Altena An der Kirche 4 für gerechtere und menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Entwicklungs- und Schwellenländern.