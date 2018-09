Dreiste Schrottdiebe beobachtet

Altena - Damit hatten die dreisten Diebe wohl nicht gerechnet. Wie die Polizei meldet, kam es bereits am Samstag, 22. September, gegen 13.30 Uhr zu einem Diebstahl an der Wilhelmstraße in Altena.

Doch der blieb nicht unbeobachtet. Die Ordnungshüter: „Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 22. September gegen 13.30 Uhr, wie drei Personen mit einem weißen Sprinter auf ein Grundstück in der Wilhelmstraße in Altena fuhren und vor einem Container parkten. Eine Person begab sich zu diesem Behälter und entwendete hieraus Schrottteile, die er dann in den Sprinter einer weiteren Person anreichte.

Schrott aus Container

Laut Polizei war auch eine weibliche Person an diesem Diebstahl beteiligt. Sie habe während der Tat, so die Ordnungshüter, „Schmiere“ gestanden. Beim Eintreffen der Polizei konnten die beiden männlichen Personen am Sprinter angetroffen werden. Die Person entfernte sich aber noch vor dem Eintreffen der Polizei. Sie wird wie folgt beschrieben:

Flüchtige Frau gesucht

weiblich, circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 160 Zentimteer groß und stark geschminkt. Die Frau trug eine dunkle Hose. Die Polizei in Altena fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Wilhelmstraße gemacht und/oder kann etwas zur flüchtigen Frau sagen? Hinweise bitte an die Wache Altena, Tel. 902352/90 990.