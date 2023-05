Drei Tage Feuerwehrfest in Rosmart: Am Samstag geht es mit Musikprogramm weiter

Von: Thomas Krumm

Mit einem Planwagen von Achim Noelle reisten diese Besucher des Feuerwehrfestes an. © Krumm, Thomas

Zu einem attraktiven Ziel wurde am Himmelfahrtstag der Auftakt zum dreitägigen Feuerwehrfest des Löschzugs Rosmart. Viele Besucher kamen direkt auf den Berg. Andere legten mit oder ohne Bollerwagen einen Zwischenstopp auf ihren Vatertagsausflügen ein.

Altena – Zünftig erreichte eine Gruppe in einem Planwagen von Achim Noelle das Feuerwehrfest. Die Gruppe war zwei Stunden bis zu ihrem Ziel unterwegs. Auf Pferden erreichten Reiterinnen vom Reiterhof Rafflenbeul die Zwischenstation, von der aus sie weiterritten zu Nanni’s Kirchhahn, dem Gartenlokal zur toten Autobahn.

„Die Jungs haben ihren Bollerwagen, und die Mädels haben ihre Pferde“, scherzte Brandoberinspektor Timo Rode, der Führer der Feuerwehreinheit Rosmart. Er freute sich darüber, „dass wir nach der ganzen Corona-Zeit wieder so was veranstalten können“. Keine Kosten, noch Mühen hatten die Veranstalter bei der Beschaffung eines feuerroten Löschfahrzeugs für die Kinder gescheut. „Da haben wir sehr drum gekämpft“, fasste er die Bemühungen um das spieltaugliche Fahrzeug in Form einer Hüpfburg mit großer Kinderrutsche zusammen. Anfang des Jahres wurde es in Soest im Zuge der Planungen für das Feuerwehrfest bestellt.

Der Sport für die Erwachsenen bestand aus einer Mischung aus Konzentration und Kraft: Wer am Nagelbalken am längsten brauchte, um seinen Nagel zu versenken, musste für alle Konkurrenten eine Runde schmeißen. Wer sich nach all dem stärken musste, konnte zwischen Currywurst, Pommes und Waffeln wählen.

Sportliche Betätigung am Nagelbalken am Himmelfahrtstag bei der Feuerwehr in Rosmart: Wer seinen Nagel als Letzter versenkt, schmeißt eine Runde. © Krumm

Ein Aushang am Wertmarkenverkauf deutete die stark veränderte Lage am Arbeitsmarkt an: Die gegenüber der Feuerwache gelegene Firma Klauke & Polte suchte einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Warenlogistik und Produktion.

Am Freitag legte das Feuerwehrfest in Rosmart einen Ruhetag ein. „Vier Tage schaffen wir nicht mehr. Dafür sind wie zu alt“, scherzte Timo Rode, dem man ein ernsthaftes Verlangen nach altersbedingten Pausen nicht abgenommen hätte. Am Samstag geht es also weiter: Am Abend sorgt ab 18 Uhr DJ License für das Musikprogramm. Und am Sonntag wird um 11 Uhr der Frühschoppen eröffnet. Ab etwa 12 Uhr ist das Altenaer Blasorchester in Rosmart zu Gast. Timo Rode kündigte darüber hinaus nichts Geringeres als „die weltbeste Kuchentheke“ für den Sonntag an.