Drei Brand-Einsätze am Samstagabend - Kleinbus brennt komplett aus

Von: Jona Wiechowski

Der Kleinbus brannte komplett aus. © kre

Die Altenaer Feuerwehr musste am Samstagabend innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Einsätzen ausrücken – gleich drei Mal hatte es gebrannt.

Altena - Erst standen im Bereich der Lutherkirche Mülltonnen in Flammen, dann brannte es im Bereich der Tiefgarage am Stapelcenter und dann noch einmal im Bereich der Lenneuferstraße.

„An der Lenneuferstraße brannte zunächst ein Bauschuttcontainer, von dem das Feuer dann auf einen geparkten Kleinbus übersprang“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Philipp Selle. Der Wagen brannte komplett aus. Um den Brand zu bekämpfen, ging ein Trupp unter Atemschutz vor. „Im Anschluss daran wurde der Bereich mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert und an dem ausgebrannten Kleinbus noch die Batterie abgeklemmt.“

Dieser Container stand an der Lenneuferstraße in Flammen. © kre

Bei den ersten beiden Einsätzen war die Feuerwache alleine im Einsatz, bei dem Einsatz mit dem Kleinbus waren zusätzlich noch die Löschgruppen Freiheit und Mühlendorf im Einsatz, da die Feuerwache zunächst noch an der Einsatzstelle am Stapelcenter gebunden war, so der Pressesprecher abschließend.