Dreharbeiten in der ältesten Jugendherberge der Welt

Von: Markus Wilczek

Teilen

Auf der Burg Altena bekommen Interessierte noch heute einen authentischen Einblick, wie es in der ältesten Jugendherberge der Welt vor vielen Jahren ausgesehen hat. © Archiv

Seit wann gibt es Jugendherbergen? Diese Frage stellte sich das Team der Fernsehsendung „Wissen macht Ah!“, die auf KiKA, öffentlich-rechtlicher Fernsehkanal von ARD und ZDF für Kinder und Jugendliche, läuft.

Die Antwort suchte das Team in Altena, kam für Dreharbeiten auf die Burg Altena, denn hier steht bekanntlich die älteste Jugendherberge der Welt

Gezeigt wird der Beitrag in der „Wissen macht Ah!“-Sendung am Montag, 17. April. Unter dem Titel „Urlaub am Meer“ kümmern sich die Moderatoren Clarissa und Tarkan ab 19.25 Uhr aber nicht nur um das Thema Jugendherbergen, sondern beantworten auch die folgenden Fragen: Warum ist Meerwasser salzig, Flüsse aber nicht? Welcher Schwimmstil ist am schnellsten? Warum unternehmen wir eine Fahrt ins Blaue? Legen Haie Eier?

Eröffnung im Sommer 1914

Wer beim Thema Jugendherberge nicht bis Montag warten möchte, bekommt im AK schon jetzt die Antwort: Am 27. Juni 1914 wurde auf der Burg Altena die erste ständige Jugendherberge der Welt eröffnet. Im Sommer nächsten Jahres kann also der 110. Geburtstag gefeiert werden.