"Dreckig, siffig und dunkel" - Einzelhändler dekoriert leere Schaufenster kostenlos

Altena - Als Karlheinz Turner in Altena sein Geschäft "Geschenkideen Turner" eröffnete, hatte die Stadt schon einige Leerstände. "Aber so schlimm wie heute war es nicht", sagt Turner. Damit es in der Weihnachtszeit trotzdem gemütlich aussieht, hat sich der Händler etwas besonderes Einfallen lassen.

Seit fünf Jahren betreibt Karlheinz Turner an der Lennestraße 71 das Fachgeschäft „Geschenkideen Turner.“ Mit der scheinbar die Wand hinunterkletternden großen Spiderman-Figur an der Fassade ist es für viele nicht zu übersehen. Als der Hagener in Altena seine geschäftlichen Aktivitäten startete, hatte die Stadt zwar einige Leerstände, „aber so schlimm wie heute war es nicht. Es ärgert mich einfach, dass es so viele leere Schaufenster gibt. Dazu sind sie oft dreckig, siffig und dunkel. Das ist doch keine Werbung für die Stadt und noch weniger für den Handel“, sagt Turner.

Er will es nicht bei einer Pauschalkritik belassen, er bietet Hilfe an: „Ich könnte mir vorstellen, leere Schaufenster pfiffig mit Waren zu dekorieren. Das würde ich ehrenamtlich und damit kostenlos übernehmen!“ Neben Waren von anderen Händlerkollegen schwebt ihm vor, „auch für Licht zu sorgen. Licht zieht Leute!“, sagt der Fachmann und appelliert an die örtlichen Geschäftsleute sowie Hausbesitzer, mit ihm Kontakt aufzunehmen.

Turner befindet sich mit seiner Initiative in guter Gesellschaft. Erst kürzlich hatte SPD-Chef Lutz Vormann ebenfalls den Finger in die Wunde Leerstand gelegt. Er hatte angeregt, die Stadt möge helfen, die Besitzer in die Pflicht zu nehmen.

Kontakt

0172 656574