Zu nah dran: Autos kollidieren im Gegenverkehr

Altena - Noch Glück im Unglück hatten zwei Fahrer in Altena: Ihre Autos kollidierten im Gegenverkehr. Die beiden Fahrer wurden aber nicht verletzt.

Auf der Straße Im Springen waren am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr sowohl ein 48-jähriger Altenaer in seinem Wagen als auch eine 26-jährige Altenaerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Die beiden fuhren mit ihren Wagen zu nach aneinander vorbei, die Autos kollidierten seitlich, wie die Polizei sagt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei 1800 Euro.