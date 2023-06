Drama um Welpen: Wo ist Aika?

Von: Ina Hornemann

Andreas Sorbian und Angela Faroß haben die vier Welpen, die Hündin Aika gebar, liebevoll großgezogen bis zur Vermittlung. Bei einem der Welpen ist es nun zu einem Drama gekommen. © Hornemann

Angela Faroß ist verzweifelt: Aika ist weg. Die Hündin, noch im Welpenalter, war erfolgreich an einen Altenaer Käufer vermittelt worden. Gutmütig vereinbarte Angela Faroß Ratenzahlung, ließ sich noch den Personalausweis des Käufers als Sicherheit geben. Doch der zahlte nicht und verkaufte das Tier in der Zwischenzeit einfach weiter. „Er hat mir die Polizei ins Haus geschickt, um seinen Ausweis wieder abholen zu lassen und lässt mich auf 250 Euro sitzen. Das Schlimmste für mich ist aber, dass ich nicht weiß, wo das Tier jetzt ist!“

Altena – Angela Faroß und Andreas Sorbian hatten viel dafür getan, dass ihr Überraschungswurf in gute Hände geraten würde und sich auch mehrfach an die Öffentlichkeit gewandt, um geeignete Besitzer zu finden, die die Mischlingswelpen nehmen könnten. Rückblick: Hündin Aika war von dem Paar in diesem Frühjahr aus dem Tierheim Wittenberg adoptiert worden und stellte sich als tragend heraus. Andreas Sorbian und Angela Faroß zeigten sich überrascht und entschieden in Absprache mit den selbst verdutzten Tierheim-Mitarbeitern, die Welpen bis zum vermittlungsfähigen Alter aufzuziehen (wir berichteten).

Nach den üblichen acht Wochen an der mütterlichen Zitze vermeldete das Altenaer Paar die erfolgreiche Vermittlung aller Junghunde. Dass zwischenzeitlich doch noch ein Rückzieher dabei war, konnte Angela Faroß verschmerzen. Nicht aber, was sich in dieser Woche an ihrem Haus abspielte.

„Ein Altenaer hatte den Welpen Aika Junior gekauft. Wir hatten alle Papiere fertig und es hat mich auch nicht gestört, dass er die Ablöse nicht komplett in einem Rutsch bezahlen konnte. Wir einigten uns, dass der Personalausweis hier bleiben würde bis zur Auszahlung der kompletten Summe. Das ist aber nicht eingetreten. Stattdessen hat er mir die Polizei ins Haus geschickt, die sich um die Wiederbeschaffung des Ausweises kümmern sollte. Ich erfuhr, dass der Welpe weiterverkauft worden war in der Zwischenzeit. Und von der Polizei habe ich erfahren, dass der Mann das sogar darf!“, berichtet Angela Faroß merklich betrübt.

Die ausstehenden 250 Euro sind nicht das, was nun an ihr nagt: „Ich möchte wissen, wo der Hund ist. Ich habe zu allen anderen neuen Besitzern Kontakt und erfahre, wie es den Tieren geht. Das wollte ich auch mit Aika junior so halten, aber ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Man hängt doch an einem Tier, das man großgezogen hat. Ich weiß nicht, ob sie in geeigneten Händen ist. Deshalb appelliere ich an die neuen Besitzer, sich mit mir in Verbindung zu setzen!“, bittet Angela Faroß.

Erst kürzlich waren sie und Andreas Sorbian noch nach Wittenberg gereist, um dem Tierheim, aus dem sie die tragende Aika erhalten hatten, 300 Euro zu spenden aus dem Verkaufserlös der Welpen. „Wir waren so froh, dass wir alles gut und offiziell über die Bühne gebracht haben und nun nur noch für die kleine Anna ein Zuhause finden müssen. Und jetzt passiert uns so eine Frechheit!“

Angela Faroß hat sich mittlerweile rechtsanwaltlich beraten lassen. Die Polizei habe ihr nicht helfen können und auf die Zivilrechtlichkeit der Angelegenheit hingewiesen. „Ich hoffe sehr, dass sich ein Staatsanwalt der Sache annimmt. Es geht hier um Lebewesen“, betont Faroß.

Wer Aika junior mittlerweile gekauft hat oder um den Verbleib der Schäferhund/Dobermann/Husky-Hündin weiß, der möge sich unter der Altenaer Rufnummer 0 23 52 /2 35 12 mit Angela Faroß in Verbindung setzen.