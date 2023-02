Drahtwerk Lüling ringt mit der Energiewende

Von: Volker Heyn

Schön warm war es in der Nähe einer der gasbetriebenen Haubenglühanlagen von Firma Lüling, die den CDU-Abgeordneten Torsten Schick (2.v.l.) und Paul Ziemiak (3.v.r) von Seniorchef Peter-Wilm Schmidt (l.) sowie den Geschäftsführern Christian von der Crone (2.v.r) und Fabian Schmidt (rechts) vorgestellt wurde. Naheliegend war deshalb, über Energiepreise, Bürokratie und Infrastruktur zu sprechen. © Heyn

Eine freundschaftliche Atmosphäre war auszumachen beim Besuch der beiden CDU-Abgeordneten Paul Ziemiak und Thorsten Schick im Drahtwerk Lüling. Mit den Sorgen und Forderungen, die Geschäftsführer Christian von der Crone in einem Arbeitsgespräch formuliert hatte, rannte das Unternehmen mehr oder weniger offene Türen bei den Christdemokraten ein. Die Männer verstanden sich prächtig am Linscheid.

Altena –Die Sperrung der B 236-Brücke war natürlich auch ein Thema, aber nur ein kleines am Rande. Hauptsächlich ging es um die Herausforderungen, die die Energiewende an das mittelständische Unternehmen stellt. Qualifizierte Zuwanderung, Verbesserung der Infrastruktur, Deregulierung und Entbürokratisierung waren die großen, aber altbekannten Themen.

Eingeladen hatte Franziska Hollstein, die Altenaer CDU-Vorsitzende. Zur Delegation gehörten ihre Stellvertreterin Sonja Reckschmidt und der Fraktionsvorsitzende Helmar Roder. Paul Ziemiak als Bundestagsmitglied sowie als NRW-Generalsekretär und Thorsten Schick als Vorsitzender der Landtagsfraktion diskutierten eine gute Stunde mit der Lüling-Geschäftsführung und warfen anschließend einen kurzen Blick auf einen Drahtglühofen.

In Sachen Brücke war schnell alles gesagt. Ziemiak und Schick hatten NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen angeschrieben. Der habe persönlich versichert, alles zu prüfen, was technisch möglich sei. Lüling-Geschäftsführer von der Crone ist in diversen Lobbyverbänden der Industrie engagiert und fragte nach, ob er bei der Landesvereinigung der Unternehmensverbände um Unterstützung bitten solle. Ziemiak fand das gut, bat aber seinerseits darum, dass sich der Verband ganz konkret für die Region Altena einsetze. „Ein großer Sammelbrief an Krischer wäre nicht nützlich.“

Christian von der Crone trug der CDU-Delegation ein langes Statement vor, das in der Feststellung gipfelte, Deutschland nicht voran komme. Die Wirtschaftsnation verliere gegenüber anderen Ländern die Wettbewerbsfähigkeit. Im neuen „Länderindex Familienunternehmen“ belege Deutschland nur Platz 18 von 21.

Crone führte Wirtschaftsforscher an, die die Abschwächung des Potenzials nicht auf die Corona-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine beziehen, sondern „eigene Versäumnisse“ benennen. Demnach sei vor allem der Rückgang der Beschäftigung durch Demographie und Fachkräftemangel schuld. Christian von der Crone orakelt warnend – wie so viele Wirtschaftsvertreter gerade – von der „Deindustrialisierung Deutschlands“. Dann Vollgas Richtung Politik: „Die bisher gescheiterte ökologische Transformation, die dazu geführt hat, dass Deutschland viel zu abhängig von fossilen und viel zu teuren Energieimporten ist, überbordende Bürokratie und Besitzstandswahrung, die private Investitionen behindern, dazu ein staatliches Investitionsdefizit, das dazu führt, dass der deutsche Staat seit langer Zeit von der Substanz lebt.“

Franziska Hollstein, die Altenaer CDU-Vorsitzende, hörte beim engagierten Dialog zwischen den Abgeordneten und der Unternehmensleitung zu. © Heyn

Vor welchen konkreten Herausforderungen der 140 Leute starke Mittelständler in Altena steht, wurde trotz dieses großen Rundumschlags mehr als deutlich. Drängende Hauptsorge ist nämlich gerade, dass eine Umstellung der Brennertechnologie der Lüling-Glühhauben von Gas auf grünen Wasserstoff oder Strom derzeit unvorstellbar sei. Grünen Wasserstoff gebe es momentan gar nicht, grauer Wasserstoff koste das Zehnfache vom Erdgas.

Geschäftsführer Fabian Schmidt fasste es knapp zusammen: „Eine Glühhaube braucht täglich einen Lkw mit Wasserstoff. Wenn wir auf Strom umrüsten würden, bräuchten wir ein eigenes Umspannwerk.“ Es fehle aber schlicht und einfach an Infrastruktur.

Ziemiak und Schick sagten konkret zu, sich für bestimmte Belange von Lüling einzusetzen. Schick bekam leicht erhöhten Druck: „Ich habe gehört, Thorsten, dass Du in Düsseldorf Gesetze machen kannst.“ Von der Crone bedankte sich höflich bei der CDU-Delegation: „Wir werden gehört in Altena, Düsseldorf und Berlin.“

Die beiden christdemokratischen Abgeordneten sparten im Gegenzug nicht mit Kritik an der SPD-geführten Ampel in Berlin (Ziemiak) und Schuldzuweisungen auf Versagen der SPD-Vorgängerregierung in Düsseldorf (Schick). Richtung Grüne wurde – wie früher gern und regelmäßig in solchen Kreisen – nicht geschossen. Schwierig natürlich, weil die Grünen mit der CDU von Thorsten Schick die Landesregierung bilden.