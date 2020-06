Altena - Der Abrissbagger ist in der Rahmede tätig. Er macht Platz für Neues.

Bei der Drahtfirma Diedrich Hesse an der Rahmedestraße ist derzeit der Abrissbagger tätig. Das Unternehmen lässt eine alte Lagerhalle beseitigen.

Neues Bauvorhaben geplant

Ein neues Bauvorhaben sei bereits in Vorbereitung, kündigte Firmenchef Klaus Hesse an. Details will er in den nächsten Wochen verraten.