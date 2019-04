Drahtbaum, Audi und Bauschaum: Randalierer im Lennetal auf Tour

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde - Am Wochenende waren Randalierer in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde auf Tour. Ein Drahtbaum und ein Audi fielen ihnen zum Opfer.

Am Wochenende beschädigten Unbekannte die Drahtbaum-Skulptur vor dem Feuerwehrgerätehaus in an der Rahmedestraße.

"Alle Zweige wurden nach unten gebogen", schilderte die Polizei. Die bittet nun um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.

In Eilerde sprühten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Bauschaum in den Auspuff eines geparkten Audi A 6.

Außerdem wurden alle Reifen beschädigt. Der Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro.