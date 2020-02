Draht im Detail: Besondere Foto-Ausstellung

Altena - Die Burgstadt und ihr Draht: Den setzt der Fotograf Klaus Storch für eine Ausstellung im Drahtmuseum völlig neu in Szene. Es gibt überraschende Bilder.

Die neue Sonderausstellung im Deutschen Drahtmuseum in Altena zeigt, wie facettenreich der Werkstoff sein kann: Der Fotograf Klaus Storch hat über vier Jahre Drahtfabriken in Altena und Umgebung besucht.

Das Ergebnis ist ab dem 1. März, im Deutschen Drahtmuseum zu sehen. „Wenn man in Altena aufwächst, kommt man an Draht nicht vorbei“, sagt Klaus Storch. „Warum also nicht Draht als Fotomodell?“, dachte sich der Fotograf. Von 2014 bis 2018 besuchte er ein Dutzend Drahtfabriken in der Burgstadt und Umgebung.

Mitarbeiter von Motiven überrascht

3000 Bilder entstanden dabei. Gemeinsam mit Dr. Agnes Zelck, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Museen des Märkischen Kreises, suchte Storch 65 Bilder für die Ausstellung aus. „Es ist erstaunlich, wie das Auge eines Fotografen Draht sehen kann“, bemerkt Zelck. „So ansprechend und fesselnd kann dieser unscheinbare Werkstoff sein.“

+ Bereiten die Schau vor: (v.l.) die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Agnes Zelck, Fotograf Klaus Storch und Museumstechniker Ralf Jellema. © Märkischer Kreis

In der Ausstellung sind die Fotografien losgelöst vom technischen Hintergrund. Es geht um die ästhetische Dimension der Bilder. Detailaufnahmen sowie Fotografien ganzer Fabrikhallen sind zu sehen und zeigen eine besondere Vielfalt: „Manche Mitarbeiter wussten selber nicht, dass sie solche Motive in ihrer Firma haben“, erzählt Storch.

Kaum Menschen fotografiert

Menschen tauchen bewusst nur selten in den Fotos auf. Formen und Linien prägen die Darstellungen ebenso wie das Spiel mit Farben. Draht ist nur silberfarben oder grau? Klaus Storch beweist das Gegenteil.

Für den 66-Jährigen ist es nicht die erste Ausstellung in Altena. So präsentierte der preisgekrönte Fotograf zum Bau des Erlebnisaufzugs in Altena großformatige Porträts der Bauarbeiter in der Fußgängerzone.

Die Ausstellung „Endlos – Drahtfotografie von Klaus Storch“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr im Deutschen Drahtmuseum eröffnet wird. Zu sehen sind die Fotografien bis zum 6. September.