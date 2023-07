Großeinsatz der Feuerwehr: Döneria nach Brand nahezu zerstört

40 Einsatzkräfte waren zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr am Markaner beschäftigt, um das Haus zu evakuieren und das Feuer in der Döneria zu löschen. Der Imbiss hat schweren Schaden genommen. © Marcel Merkert

Als die Feuerwehr in der Nacht zu Montag an der brennenden Döneria am Markaner eintraf, zeigte die Messung der Wärmebildkamera bereits eine Temperatur von 100 Grad Celsius an den Schaufensterscheiben des Grillimbisses. Für die Einsatzkräfte war klar, dass die Gebäudeevakuierung höchste Priorität haben würde.

Altena – Weil die Bewohner schnell informiert und aus dem Geschäfts- und Wohnkomplex herausgeholt wurden, ist niemand zu Schaden gekommen. Die Löscharbeiten im Imbiss selbst gestalteten sich zügig. „Das Feuer selbst war schnell gelöscht, aber der Einsatz zog sich durch die verwinkelte Anlage des Gebäudes dann doch in die Länge“, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Philipp Selle.

Die Einsatzkräfte gingen auf Nummer Sicher, suchten alles ab und entfernten auch noch zwei Gasflaschen aus dem Betrieb. Dessen Ausstattung hat deutlich gelitten, und zwar nicht nur durch den Brand, sondern insbesondere durch Rauchentwicklung.

Während die Bewohner des Hauses nach einer Belüftung ihrer Räume wieder zurückkonnten, wird sich der Weiterbetrieb der Döneria hinziehen. Auch die Polizei ermittelt, um dieBrandursache herauszufinden.

