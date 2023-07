Das A45-Dilemma aus Künstlerperspektive

Von: Ina Hornemann

Das von Gunther Lill entworfene und auch gültige Postwertzeichen zeigt die unterbrochene Autobahn. Die Grafik ist reproduzierbar, die Erstauflage der Marke in dieser Form nicht mehr, weil die Deutsche Post das Format nicht mehr anbietet. © Gunther Lill

Gunther Lill war sehr berührt, als ein Lüdenscheider Künstlerkollektiv heimlich auf die damals noch gesperrte A45-Brücke geklettert war und den Schriftzug „Lasst uns Brücken bauen“ auf der Fahrbahn installierte. „Die Idee war fantastisch. Sie hat auf so vielen Ebenen Menschen eingefangen. Betroffene, Kunstfreunde, politisch Interessierte. So ein herausragendes Zeitereignis in Kunst zu verarbeiten, hat mich inspiriert“, sagt der Dahler Künstler, der daraufhin ganz eigene Ideen anging.

Altena – Als besonders einzigartige Idee ist eine eigene Briefmarke entstanden. Gunther Lill hatte eine Digitalgrafik erstellt, die allerdings sehr genau an die Vorgaben der Deutschen Post angepasst werden musste, um das Produkt „Briefmarke individuell“ zu erstellen. Lills Motiv zeigt eine signalrote Unterbrechung der A45. Nahezu blitzartig ist sie gestaltet – denn so flott wurde auch die Sperrung der Autobahnbrücke bekannt gegeben. Neben der Straße liegen abgebröckelte Steine. Mittlerweile liegt es nicht mehr allein in der Hand der Deutschen Post, welche Motive auf Briefmarken gedruckt werden, sondern das Produkt „Briefmarke individuell“ ermöglicht heutzutage, selbst das lustige Urlaubsmotiv auf gültige Postwertzeichen drucken zu lassen.

Für das Medium Briefmarke hat sich Gunther Lill entschieden, „weil wir es hier mit einem herausragenden Zeitereignis zu tun haben“. 20 Stück hat er anfertigen lassen. „Bei mir ist jedes Stück katalogisiert, nummeriert und limitiert“, erklärt er.

Das gilt auch für seinen A45-Würfel aus Holz. Bedruckt mit den Schlagworten „Aussitzen, Ignorieren, Instandsetzen, Verzögern, Komplizieren“ spiegelt das kleine Kunstwerk sehr genau die Empfindungen Gunther Lills zum Thema A45-Brücke wider. Drei von den insgesamt zwölf Exemplaren hat ihm ein Konzernchef abgekauft.

Aussitzen, Ignorieren, Instandsetzen, Verzögern und Komplizieren sind die Stichworte, die der Altenaer Gunther Lill auf seinen „Projektwürfel A 45“ geschrieben hat. © Hornemann

Und dann hat Gunther Lill auch noch eine Reihe plakatartiger Grafiken entwickelt, die durchaus die Qualität von Protestplakaten haben. „Kaputt bei Lüdenscheid“ heißt eins und man könnte es sich in seiner trotzig aufgemachten Art gut an einem Pfeiler der Brücke vorstellen – wenn noch einer existieren würde.

Lill hat diverse Emotionen aufgegriffen und es schwingt viel von der Enttäuschung mit, die Bürger und Gewerbetreibende empfunden haben in der Brückenangelegenheit. „Die Informationspolitik hat geschmerzt“, sagt der 64-Jährige und ist sich sicher, nicht der einzige Kunstschaffende zu sein, der dieses Thema aufgegriffen hat. Der frühere Polizeibeamte rechnet fest damit, dass es eine umfängliche Themenausstellung geben kann während der nächsten Jahre, vielleicht sogar zur Eröffnung der neuen Brücke.

Mit grafischen und plastischen Werken kennt sich Lill durch sein langjähriges Schaffen als multimedial arbeitender Künstler gut aus. Womit er sich allerdings noch nicht auseinander gesetzt hatte, war die Philatelie. Dafür hat er den Briefmarkenfreunden Altena einen Besuch abgestattet, die sich die besondere lokalkolorierte Briefmarke mit Interesse anschauten. „Sie haben ihre Einschätzung abgegeben. Ihr Wert liegt in der künstlerischen Gestaltung.“ Deshalb weiß Gunther Lill auch noch keinen Preis zu nennen, wenn ihn ein Kaufinteressent anspricht. „Das ist eine reine Verhandlungssache“, verrät der Dahler, der sein umfangreiches Schaffen auf einer selbst programmierten Homepage vorstellt. Dort gibt es auch Einblicke in seine Arbeiten mit Glaskunst, Fotografie, Malerei und sein grafisches Werk. „Internet muss sein!“ betont Lill, der sich auf vielen internationalen Künstlerplattformen im Netz tummelt. Aktuell ist er an einem Kunst-Wettbewerb für die größte Mall von Florida beteiligt.

