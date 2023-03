Kfz-Zulassung: Digital anmelden und sofort losfahren

Von: Ina Hornemann

Aufgrund eines Neuerlasses der Fahrzeug-Zulassungsverordnung werden viele Serviceleistungen rund um das Auto ab 1. September im Märkischen Kreis deutlich kundenfreundlicher. Werden Anträge digital gestellt, entfallen Wartezeiten komplett. © dpa

Digital zulassen und sofort losfahren: Die Kfz-Zulassung wird ab September im Märkischen Kreis deutlich komfortabler

Altena – Wer nicht den fertig angemeldeten Pkw vom Händler abholt, muss ungeduldig warten, bis der fahrbare Untersatz endlich einsatzbereit ist. Ab dem 1. September soll das der Vergangenheit angehören, denn der vom Bundeskabinett beschlossene Neuerlass der Fahrzeug-Zulassungsverordnung sieht ab diesem Stichtag mehr Komfort vor als bisher. Dann soll es heißen: Digital zulassen und sofort losfahren. Privatleute im Märkischen Kreis können eine digitale Zulassung zwar auch schon jetzt nutzen, doch ein paar Tage Zeit müssen sie auch dabei einplanen. Darüber hinaus kann aktuell nur ein digital versierter Personenkreis Zeit beim Straßenverkehrsamt sparen: „Voraussetzung dafür ist ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion“, erklärt Pressereferentin Ursula Erkens auf Anfrage der Redaktion. Mit diesem Ausweis können Inhaber über den Internetauftritt des Märkischen Kreises die Anmeldung des Fahrzeugs in die Wege leiten.

Dienstleistungen

Diese Möglichkeit besteht bereits seit 2019 und bietet sich für Bürger an, die eine Online-Ausweisfunktion oder einen elektronischen Aufenthaltstitel besitzen. Darüber hinaus wird ein Rechner mit angeschlossenem Kartenlesegerät oder ein Smartphone mit installierter Ausweis-App benötigt. Wer dies alles hat, kann aus mehreren Möglichkeiten der Online-Dienstleistungen auswählen:

Abmeldung: Ein Fahrzeug wird außer Betrieb gesetzt.

Umschreibung: Ein angemeldetes Fahrzeug wird auf einen neuen Fahrzeughalter übertragen oder wechselt zu einem neuen Zulassungsbezirk.

Adressänderung: Der Fahrzeughalter ändert seinen Wohnort innerhalb des Zulassungsbezirks.

Wiederzulassung: Ein abgemeldetes Fahrzeug wird wieder zugelassen.

Neuzulassung: Ein neues Fahrzeug wird erstmalig zugelassen.

Der vom Bundeskabinett beschlossene Neuerlass der Fahrzeug-Zulassungsverordnung sieht ab dem 1. September mehr Komfort vor, als bisher. Dr. Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Digitales und Verkehr: „Wir haben in Deutschland rund 20 Millionen Kfz-Zulassungsvorgänge pro Jahr. Ab dem 1. September 2023 ist es möglich, unmittelbar nach der digitalen Neuzulassung des Fahrzeugs am Straßenverkehr teilzunehmen. Als Nachweis dient der digitale Zulassungsbescheid. Bürger müssen nicht mehr die Übersendung der Fahrzeugdokumente und Plaketten abwarten und dürfen bis zu zehn Tage lang ohne diese fahren.“ Daneben können ab dem 1. September juristische Personen des Privatrechts, wie Autohäuser und Zulassungsdienstleister ihre Anträge über eine bundeseinheitliche Schnittstelle beim Kraftfahrtbundesamt in die i-Kfz-Portale einsteuern.

Kostenersparnis

Wissing betont eine Kostenersparnis für Bürger und Unternehmen, die nun auch das Angebot der Digitalzulassung wahrnehmen können: „Die Gebühren werden mit dieser Verordnung im Vergleich zum Verfahren in der Behörde vor Ort deutlich kostengünstiger.“ Für die Umsetzung der Verordnung sind die Bundesländer zuständig. Der Märkische Kreis setzt auf Südwestfalen-IT (SIT) als kommunaler Dienstleister, die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) als Softwarehersteller und das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe. „Diese Stellen sind alle bereits beauftragt, die technischen Voraussetzungen bis zum 1. September einzurichten“, so Ursula Erkens. Personal wird es in den Zulassungsstellen im Kreisgebiet selbstverständlich weiterhin geben, denn auch digital eingereichte Anträge müssen natürlich bearbeitet werden. Schon jetzt bietet die Behörde den Bürgern die Möglichkeit, sich bei der digitalen Zulassung persönliche Hilfe zu holen unter der E-Mail-Adresse buergerbuero-ld@maerkischer-kreis.de oder unter der Rufnummer 0 23 51 / 9 66 60.