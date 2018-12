Hilfe für Peru: Sternsinger wieder ökumenisch unterwegs

Am 4. Januar geht es los

+ Sternsinger – das ist in Altena eine ökumenische Aktion. Trotzdem reicht es nur für einen Teil der Stadt

Altena - Bald ist es wieder so weit. Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus. In diesem Jahr werden sie die Haushalte in Rosmart, in der Rahmede, am Breitenhagen und am Drescheider Berg besuchen.