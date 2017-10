Mehr Platz

+ © Klaus Garagenhof und Nachbarhaus neben der Firma Diedr. Hesse, Rahmede, weichen. © Klaus

Altena - Die Firma Diedr. Hesse an der Rahmedestraße 111 bis 123 benötigt zusätzlichen Raum. Deshalb wurde kürzlich ein Haus mit Grund und Boden erworben, das an das Firmengelände heranreichte. Das Unternehmen hat das Wohnhaus und den Garagenhof jetzt abreißen lassen. Damit ist mehr Platz für die Firma selbst. Sie möchte mit dieser Maßnahme insbesondere die An- und Abfahrt zum Unternehmen deutlich verbessern.