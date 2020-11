Dieb klaut Rucksack aus Kofferraum - als Besitzerin losfährt

Einer Frau wurde in Altena ein Rucksack aus dem Kofferraum gestohlen - während sie im Auto saß. (Symbolbild)

Das ist frech: Ein Mann hat einen Rucksack aus einem Auto gestohlen - während die Besitzerin am Steuer saß.

Altena - Sie konnte es nicht fassen: Eine Frau wollte am Sonntag (8. November) gegen 18.20 Uhr mit ihrem Auto das Parkhaus an der Burg Holzbrinck verlassen, legte dafür ihren Rucksack in den Kofferraum, stieg ein und startete das Fahrzeug.

Polizei sucht Zeugen für Diebstahl

Als der Motor lief, wurde plötzlich die Kofferraumklappe geöffnet und ein unbekannter Täter stahl den Rucksack - samt persönlicher Papiere und Geldbörse, wie die Polizei mitteilt. Er rannte davon, die Autofahrerin nahm die Verfolgung auf, brach dann aber ab und gab auf.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug laut Zeugin einen dunklen Kapuzenpulli und dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter 02352/91990 entgegen.

