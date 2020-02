Vermeintlicher Kaufinteressent bringt 2500-Euro-Rad nach Probefahrt nicht zurück

Altena – Ziemlich dreist: Ein Dieb leiht sich in einem Laden ein Rad für eine Probefahrt - und kommt einfach nicht zurück. Doch es gibt eine gute Beschreibung des Mannes.

Ziemlich dreist ist ein Dieb am Montag in einem Fahrradgeschäft an der Freiheitstraße vorgegangen: Der Mann betrat gegen 16.25 Uhr das Geschäft, gab sich als vermeintlicher Käufer aus und gab an, mit einem schwarzen Rad vom Typ Stevens Sonora ES DI 2 eine Probefahrt unternehmen zu wollen, wie die Polizei mitteilt.

Der Verkäufer gestattete die Probefahrt – doch der Mann kam mit dem mehr als 2500 Euro teuren Rad nicht zurück. Nun sucht die Polizei nach zeugen.

Der Dieb wird als 27 bis 28 Jahre alt, 1,80 Meter groß und mit schwarzen, kurzen Haare, Dreitagebart und Brille beschrieben. Hinweise nimmt die Wache in Altena unter 0 23 52/9 19 90 entgegen.