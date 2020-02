Diebe zapfen 400 Liter Diesel aus Bagger

An der Memeler Straße, wo die Baugesellschaft Häuser abreißen ließ, stahlen Diebe hunderte Liter Diesel aus einem Bagger.

Altena –Fette beute haben Dieseldiebe gemacht: Sie zapften 400 Liter Diesel aus einem Bagger ab und verschwanden.

Dieseldiebe haben in der Nacht zum Freitag in Altena ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten brachen laut Polizei das Vorhängeschloss eines Baggers auf, der an der Memeler Straße stand. Dort hat die Altenaer Baugesellschaft kürzlich ihre alten Häuser abreißen lassen.

Dann zapften die Diebe 400 Liter Diesel aus dem Fahrzeug ab und flohen. Bei dem Dieseldiebstahl beschädigten die Täter den auch einen Bauzaun.

Hinweise auf ein mögliches Transportfahrzeug und die Diebe nimmt die Polizei in Altena unter Tel. 0 23 52/9 19 90 entgegen.