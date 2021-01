Kraftprotze klauen schwere Pforte im MK

Kraft in den Armen hatten die Diebe jedenfalls - und vermutlich war es nicht das Werk eines Einzeltäters: Unbekannte haben eine extrem schwere und Jahrhunderte alte Tür geklaut.

Altena – Starke Männer müssen an der Ihmerter Straße am Werk gewesen sein: Dort haben bislang unbekannte Diebe in den Wochen vor Weihnachten eine komplette Außentür aus den Angeln gehoben und gestohlen, wie die Polizei erst jetzt mitteilt.

Polizei sucht Zeugen

Die Täter drückten die Nebeneingangstür des leer stehenden Gebäudes aus den Angeln und transportierten die etwa 250 Jahre alte Pforte mitsamt Messingklinke und Eisenbeschlägen ab. Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter Telefon 0 23 52/9 19 90 entgegen.