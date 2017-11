Diebe stehlen Großpackung Anti-Baby-Pillen

Altena - Eine Großpackung Antibaby-Pillen sind unter anderem die Beute eines Einbruchs. Der ereignete sich, wie die Polizei meldet, bereits am Freitag, 17. November, und zwar zwischen 6 und 17 Uhr.

Bisher unbekannte Täter stiegen in ein Haus an der Harkortstraße ein. Zuvor hatten sie mit brachialer Gewalt eine Wohnungstür aufgehebelt. Dem oder den Tätern fielen noch Bargeld und Eintrittskarten für ein Fußballbundesligaspiel in die Hände. An der Tür entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Anruf unter Tel. 02352/91 990.