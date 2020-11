Diebe knacken Auto - und klauen kuriose Beute

Diebe knackten ein Auto in der Nette in Altena und stahlen Utensilien aus dem Auto.

Diebe haben es derzeit in Altena auf Utensilien aus Autos abgesehen. In der Nette machten sie kuriose Beute.

Altena – Bislang unbekannte Diebe haben sich in einem Pkw an der Nettestraße bedient. Sie waren am Sonntagabend (8. November) unterwegs. Ebenso wie ein dreister Dieb, der einen Rucksack samt Wertsachen aus einem Wagen stahl, als die Besitzerin bereits im Auto saß.

Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei sagt, hatten die Täter den Wagen einer 20-Jährigen aus Altena an der Nettestraße aufgebrochen und diverse Putz- und Pflegemittel, Kleingeld sowie Desinfektionsmittel gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter der Rufnummer 0 23 52 / 9 19 90 entgegen.