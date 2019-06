Diebe auf Beutezug in Altena: Geld aus Handtasche und Auto geklaut

Altena – Nur eine Minute ließ eine Seniorin ihre Handtasche unbeaufsichtigt: Prompt bedienten sich Diebe. Und das nicht nur bei der Rentnerin.

Opfer von Dieben wurde eine Seniorin aus Altena, die am Mittwoch um 12.30 Uhr beim Verlassen ihres Hauses Im Kleff die Handtasche an der Haustür stehen gelassen hatte. Sie ging kurz um das Gebäude herum. Als sie zurückkam, war die Tasche weg. Darin befanden sich unter anderem Bargeld, Bank- und Versichertenkarten.

Schon in der Nacht zuvor, zum Mittwoch, hatten sich Autoknacker an der Waldstraße an einem schwarzen Polo zu schaffen gemacht. Die Unbekannten hatten den Wagen aufgebrochen und Geld aus einem Portemonnaie gestohlen, das im Auto lag. Als der Geschädigte am Morgen zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass das Fenster der Fahrertür einen Spalt offen stand, wie die Polizei mitteilt.

Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter 0 23 52/9 19 90 entgegen.