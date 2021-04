Paketdieb auf frischer Tat ertappt

Alle Entschuldigungen nützten nichts: Ein 62-Jähriger wurde nach einem Diebstahlversuch angezeigt.

Der Mann hat am Samstag versucht, ein vor einer Haustür an der Graf-Engelbert-Straße abgelegtes Paket zu stehlen. Sein Pech: Der Empfänger schaute genau in diesem Moment zum Fenster heraus. So sah er, wie sich der Mann bückte, das Paket aufhob und es zu seinem Pkw trug. Der Empfänger ging hinterher und sprach den Fremden an, der noch an dem geöffneten Kofferraum stand.

Der Mann gestand den Diebstahl ein, gab das Päckchen zurück und entschuldigte sich. Die Entschuldigung wiederholte er auch gegenüber der zum Tiergarten hinzu gerufenen Polizei. Sie bewahrte ihn trotzdem nicht vor einer Anzeige.