Dieb klaut Seniorin (80) im MK Auto - vor ihren Augen

Polizei sucht Wagen und Zeugen

+ © Matthias Balk/dpa Mit einer fiesen Masche hat ein Dieb einer Seniorin ihr Auto gestohlen. © Matthias Balk/dpa

Das ist dreist: Ein Dieb hat einer Seniorin (80) aus dem MK ihr Auto gestohlen. Er klingelte bei ihr und fuhr vor ihren Augen davon. Dafür benutzte er eine besonders fiese Masche.

Die Seniorin (80) freute sich über den Service und ahnte nichts Böses: Ein Mann klingelte morgens um 8 Uhr an der Haustür der Frau am Breitenhagen in Altena. Er erklärte, er wolle den Wagen der Seniorin zum Ölwechsel abholen.

Der Fremde kam der Seniorin vertrauenswürdig vor. Schließlich hatte sie den Wagen erst einige Monate zuvor in einer freien Werkstatt, sagt die Polizei. Sie händigte Fahrzeugschlüssel und Zulassungsbescheinigung ihres Honda aus.

Keine Rückmeldung: Seniorin alarmiert Polizei

Als sich der angebliche Werkstatt-Mitarbeiter bis zum Nachmittag nicht zurückgemeldet hatte, wurde die Frau misstrauisch und bat die Polizei um Hilfe. Die fand den Wagen weder bei der früheren Werkstatt noch bei einer anderen Firma.

Der graue Honda CB 3 mit dem amtlichen Kennzeichen MK-KN505 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fremde ist etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat blonde Haare sowie eine normale Statur. Er war dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02352/91990.

Trickdiebe treiben derzeit immer wieder ihr Unwesen im MK. Dabei nutzen sie die unterschiedlichsten Maschen. Sie schrecken auch nicht davor zurück, Opfer mit Todesnachrichten zu ködern oder mit ihrer Liebe zu spielen.