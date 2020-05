Dieb klaut Rad - und fährt damit am Besitzer vorbei

Da staunte der Mann nicht schlecht: Ein Fremder fuhr mit seinem zuvor gestohlenen Fahrrad in Altena an ihm vorbei. Dem Dieb gelang die Flucht.

Altena - Bei einem Spaziergang am Sonntagabend in der Nette staunte ein 31-jähriger Altenaer nicht schlecht: Gegen 22 Uhr war der Rad-Besitzer mit seiner Freundin auf der Nettestraße unterwegs, als plötzlich ein Mann auf seinem grünen Mountainbike an ihnen vorbei in Richtung Dahle fuhr.

Der Mann erkannte sein Bike sofort an der Fahrradtasche vorne, sagt die Polizei. Der 31-Jährige rief hinter dem Unbekannten her. Seine Freundin versuchte, hinter dem Dieb herzurennen. Doch der mutmaßliche Fahrraddieb war zu schnell.

Rad am Bahnhof gestohlen

Der 31-Jährige hatte sein Fahrrad nach eigenen Angaben zuvor mit einer Kette an einem Fahrradständer am Bahnhof gesichert.

Nun sucht die Polizei zeugen: Der Unbekannte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und trug eine rot-blaue Jacke mit Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei unter 02352/91990 entgegen.