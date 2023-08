Die Zeitreise beginnt: „Anno Tuck“-Event wird auf der Burg eröffnet

Viel Programm bis zum 13. August

+ © Archiv Auf der Burg Altena wird am Freitag die neue Veranstaltungsreihe Anno Tuck eröffnet. Bis zum 13. August gibt es dann viel Programm in Altena. © Archiv

Am Freitag ist es so weit: Anno Tucks Zeitreise in die flotten 50er-Jahre beginnt um 18 Uhr auf der Burg Altena. Vom 4. bis zum 13. August erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Altena – Anno Tuck ist der Namensgeber der neuen Eventreihe, die der Märkische Kreis und das Stadtmarketing Altena dieses Jahr einführen. Mittels eines Artefakts als Zeitreiseportal wird Anno Tuck, eine fiktive Figur, die seit 100 Jahren die Schätze auf der Burg Altena hütet, in die 1950er-Jahre katapultiert.

Am Freitag, 4. August, beginnt die Zeitreise des Gelehrten um 18 Uhr mit einem bunten Wochenendprogramm mit viel Rock’n Roll auf der Burg. Bis Sonntag, 6. August, erleben die Besucher hier drei Tage lang viel Musik, Tanz und Comedy. Dazu bleiben die Museen am Freitag und Samstag extra lang geöffnet, nämlich bis 22 Uhr.

Fifties-Foto-Aktion, Mitmachzirkus und Oldtimer

Eine Fifties-Foto-Aktion, ein Mitmachzirkus und Oldtimer runden das Familienprogramm auf der Burg ab. Im Deutschen Drahtmuseum gibt es am Sonntag, 6. August, von 11 bis 18 Uhr außerdem einen Vintage-Flohmarkt mit Originalwaren aus den Fifties, musikalisch untermalt von der Band „Eva´s Apfel“. Um 14 und 16 Uhr bietet das Deutsche Drahtmuseum offene Führungen an. Dabei wird besonderes Augenmerk auf Ausstellungsstücke im 50er-Jahre-Design gelegt. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen und in die Museen ist frei.

+ Die Band „Eva´s Apfel“ spielt am Sonntag beim Vintage-Flohmarkt im Deutschen Drahtmuseum. © Schnoor

Zur Eröffnung auf dem oberen Burghof werden Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper und Bürgermeister Uwe Kober mit Moderator „Hepcat-Carsten“ ein bisschen 50er-Jahre fachsimpeln. Schon seit der Jugend hat sich Carsten „Hepcat“ Fritzsche dem Rock‘n‘Roll, Rockabilly und all seinen Spielarten verschrieben. Hepcats waren in den 1930er- bis 1950er-Jahren die angesagten, coolen Typen, die den verbotenen Swing hörten, später den Rock‘n‘Roll, weite Hosen und Hemden ohne Krawatte trugen und mit der Musik und ihrer bunten „Klamotte“ gegen das Establishment rebellierten. Als Moderator ist „Hepcat-Carsten“ in der Rock´n-Roll-Szene bekannt. Auf Burg Altena wird er an allen drei Tagen das Programm moderieren und sicherlich auch Einiges von seinem Wissen preisgeben.

Burgaufzug weiterhin defekt: Laufen oder Bürgerbus

In der Woche bis zum 13. August geht es dann mit Vorträgen, Lesungen, jeder Menge Musik und vielen weiteren Aktionen im Stil der 50er-Jahre in der Stadt Altena weiter. Neu im Veranstaltungsprogramm ist die „Märchenstunde“ am Samstag, 12. August, ab 13 Uhr im Kaminzimmer der Burg Holtzbrinck. Getreu der Kindheit in den 1950er-Jahren – eine Zeit ohne Playstation, Smartphone und oft sogar ohne Fernseher. Als Fantasie gefragt war, Glanzbilder und Knicker getauscht und abends gelesen wurde. Stefanie Ingenpaß entführt in eine Zeit, als die Großmutter beim Stricken noch Märchen erzählte. Der Eintritt ist frei.

Die Zufahrtstraßen zur Burg Altena sind an den Veranstaltungstagen gesperrt. Besucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Besucher-Parkplatz Langer Kamp oder den anderen Parkmöglichkeiten in der Stadt abzustellen. Der Erlebnisaufzug zur Burg ist weiter außer Betrieb, nachdem die defekte Platine zunächst in Großbritannien erfolgreich repariert worden war, dann aber beim Rücktransport beschädigt wurde. Alle „Anno Tuck“-besucher müssen also rund 15 Minuten Fußweg und einen steilen Aufstieg zur Burg Altena in Kauf nehmen.

Pendelverkehr am Freitag, Samstag und Sonntag

Alternativ pendelt der Altenaer Bürgerbus vom Besucher-Parkplatz Langer Kamp zur Burg am Freitag zwischen 18 und 22 Uhr, am Samstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr.