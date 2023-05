Die Ungarn sind wieder da!

Von: Volker Heyn

Die Jungen und Mädchen aus Ungarn wurden am Mittwoch im Burggymnasiums begrüßt. Auf deutscher Seite begleiten die Lehrer Sebastian Jung und Thomas Schiewe (links) und von ungarischer Seite die Lehrerinnen Bernadette Sazsdi und Adele Bräu (rechts) den Austausch. © Heyn, Volker

Nach fünf Jahren Pause sind am Mittwochmorgen 28 Jungen und Mädchen aus der ungarischen Partnerschule in Budapest im Altenaer Burggymnasium angekommen. Die Freude war riesengroß, dass nach den schlimmen Corona-Zeiten endlich wieder ein regelmäßiges Austauschprogramm mit dem Kossuth-Lajos-Gymnasium aufgenommen werden kann.

Altena – In Vertretung der Schulleitung begrüßte Lehrer Sebastian Jung die Reisegruppe, die mitsamt zweier Lehrerinnen am Mittwochmorgen am Dortmunder Flughafen angekommen war. Jung zitierte die Sätze, die oft genug bei diesen Begrüßungen gesagt wurden: Altena und Budapest seien sich ähnlich, ein Fluss fließe hindurch, es gebe viele Brücken, eine Burg und Berge. Jung: „Ihr merkt, hier ist alles ein wenig kleiner als in Budapest.“ Er selbst ist schon seit 2007 beim Austauschprogramm, zuletzt waren Altenaer im Jahre 2018 in Budapest. Er bedankte sich bei den ungarischen Jungen und Mädchen genauso wie bei den Jugendlichen auf Altenaer Seite, deren Familien für eine ganze Woche für Unterkunft, Verpflegung, Fahrdienst und Programm sorgen.

Im ungarischen Schulsystem wechseln die Kinder erst in der neunten Klasse in die weiterführende Schule. Wer sich für den deutschsprachigen Zweig in einem ungarischen Gymnasium entscheidet, lernt ein ganzes Jahr lang die deutsche Sprache. Der Unterricht bis zum Abitur nach 13 Schuljahren findet dann bilingual auf Deutsch und Ungarisch statt.

Für die 28 Schülerinnen und Schüler des Budapester Kossuth-Lajos-Gymnasiums waren in der Zentralen Raumgruppe Tische aufgebaut. © Heyn

Die 28 jungen Leute aus der 12. Klasse des Kossuth-Lajos-Gymnasiums sind alle um die 16 Jahre alt und sprechen perfekt Deutsch. Normalerweise kommen die Ungarn im Herbst, die Altenaer fahren im Frühling nach Budapest. Lehrer Thomas Schiewe, beim BGA mit Roland Kremer hauptverantwortlich für den Ungarn-Austausch, erklärt die Ankunft der Budapester im Altenaer Frühling so: „Es war lange nicht klar, ob wir nach Corona überhaupt wieder den Austausch in Gang bringen konnten.“ Beim ungarischen Gymnasium gehört der Besuch in Deutschland zum Lehrplan, es gibt auch Anforderungen an die Woche des Austausches. Schiewe hatte sich um eine finanzielle Förderung durch den „Pädagogischen Austauschdienst des Bundes“ (PAD) bemüht, dort sei aber alles zusammengestrichen worden und Altena ging leer aus. Eintritte, Buskosten und Ausflüge werden durch Sponsoren, die Schule und die Altenaer Familien finanziert. Vorgeschrieben für die ungarischen Jugendlichen ist auch der Unterrichtsbesuch an drei Vormittagen.

Der Gegenbesuch stecke noch nicht ganz in trockenen Tüchern, so Schiewe. Angepeilt sei ein Besuch in Budapest im Herbst, vor den Herbstferien, vielleicht Anfang Oktober.

Der Mittwoch war nach dem Flug nach Dortmund vor allem für die Ungarn anstrengend. Nach der Begrüßung gab es Schulführungen, Projektarbeit zum Austausch-Thema „Begegnung stärkt Frieden“, einen Tanzkurs mit Tanzlehrer Olaf Diembeck und am Abend eine Begrüßungsfeier in der Mensa. Nach dem Unterricht am Donnerstagvormittag steht für alle eine Fahrt in den Kletterwald Wetter an, Freitag Stadtrundgang mit Burgführung. Das Wochenende wird von den Familien geplant, die Ausflüge und Feiern vorbereitet haben. Montag gehört dem Unterricht und der Projektarbeit, Dienstag geht es ins Haus der Geschichte in Bonn.

Nach dem Anbringen der Partnerschlösser an der schuleigenen Austauschbrücke fliegen die Ungarn am Mittwoch wieder nach Hause.