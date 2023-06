Hofstaat beim Altenaer Schützenfest: Schutzengel für den Königsthron

Von: Ina Hornemann

Teilen

Der Hofstaat 2023 bildet sich wie üblich aus je zwei Paaren aus den fünf Kompanien. Die jungen Leute sind im Alter von 20 bis 28. Zwei Paare sind bereits verheiratet, was eher selten ist. © Hornemann

Bedenken muss niemand haben, der je für den Hofstaat beim Altenaer Schützenfest angefragt wird. Mit der Hofstaatkommission werden den jungen Leuten ein paar Schutzengel an die Seite gestellt, die immer dafür sorgen, dass Erste Hilfe geleistet wird, wenn der Absatzschuh eine Blase verursacht hat, das hübsche Kleid eingerissen ist oder das Deo beim Tanzen versagt hat.

Altena – Kerstin und Andreas Schober, Tanja und Timo Weber, Kyra Brüninghaus und Markus Becker-Brüninghaus sowie Hendrik und Vanessa Siebecke sind immer für die königliche Entourage da. Sie bilden die einzige Kommission in der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft mit Frauenanteil.

„Hofstaat ist herrlich, ich habe es zwei Mal mit meiner Frau erlebt“, schildert Andreas Schober. Beim ersten Mal war das junge Paar noch nicht verheiratet und zählte zu den Auserwählten aus der Kompanie Nette. Später wurden die Schobers noch mal vom König persönlich in den engeren Hofstaat berufen. Deshalb ist er heute auch prädestiniert, den jungen Leuten die wichtigen Tipps und Tricks mitzugeben, die jeder junge Hofstaat kennen sollte. Der hat bereits fleißig getourt und hat sich in den Kompanien vorgestellt. Am Freitag steht der traditionelle Besuch beim Vorstand an. „Da wollen wir gut aussehen!“ lacht Andreas Schober.

Nein, einen Benimm-Knigge brauchen die zehn aktuellen Paare wahrlich nicht mehr. Sie haben sich mit der vorgeschriebenen Kleiderordnung längst vertraut gemacht. Langes Kleid, kurzes Kleid, Absatzschuhe, weiße Hemden, schwarze Hosen, Mütze. „Es lohnt sich allerdings, sich fürs Tanzen und für die Runde durchs Zelt ein paar hübsche aber durchaus bequemere Ersatzschuhe mitzunehmen“, gibt die Hofstaatkommission den jungen Leuten mit auf den Weg. Ein Hemd zum Wechseln kann auch nicht schaden. „Für alles andere hat Kyra ja auch noch das Notfallköfferchen“, erklärt Andreas Schober. Darin befindet sich alles, um kleine Malheure schnell vergessen zu machen. „Es ist sichergestellt, dass die Hofstaatkommission immer begleitend da ist. Die jungen Leute sollen auch einen schönen Abend haben, wenn sie den König und die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft repräsentieren. Deshalb klären wir organisatorische Fragen vorher ab, damit alle das Fest genießen können“, so Schober, der das Amt des Kommissionsvorsitzenden von Fritz Uwe Finkernagel übernommen hat.

Die Hofstaatkommission (v. l.): Kerstin und Andreas Schober, Tanja und Timo Weber, Kyra Brüninghaus und Markus Becker-Brüninghaus, Hendrik Siebecke und Frau Vanessa (fehlt). © Hornemann, Ina

Zum Beispiel will vorher abgeklärt sein, welche Fahrer die Paare im Cabrio abholen und in welcher Reihenfolge sie im Umzug mitfahren. Auch der Einmarsch ins Zelt will geordnet sein. Nummern werden gezogen. Änderungen werden sich nur noch ergeben, wenn der König die Paare seiner Kompanie näher zu sich holt.

Mit dem Hofstaat 2023 ist die Kommission sehr zufrieden. „Wir haben eine tolle Gruppe“, so Schober. 20 bis 38 Jahre sind die Paare jung. Zwei sind schon verheiratet – das ist wirklich eine Ausnahme. Einige gehen miteinander (bei drei Pärchen funkte es beim Sommerfest 2023), andere Paare bindet ein rein freundschaftliches Verhältnis. Letzteres war einige Zeit lang besonders gerne gesehen in der FWG – ungern hätte man es erlebt, wenn sich Paare wieder getrennt und die dreijährige Regentschaft nicht durchgehalten hätten.

Das Hofstaatmaskottchen ist der „Bier Pan“. © privat

Wie üblich hat der Hofstaat auch schon ein Maskottchen: 2023 ist ein kleiner „Bier Pan“ mit Schützenmütze (angelehnt an Peter Pan) ständiger Begleiter der offiziellen Auftritte von Marie Zöller und Felix Schäfer, Lia Volland und Lukas Grass , Nina Kober und Jörn Ossenberg , Annika Verheyen und Alexander Stenns, Rebecca Vogel und Sebastian Vogel, Saskia Storm und Jonas Storm , Pauline Dörr und Felix Ciesielski, Celine Malkus und Ben Slejfir, Lou-Ann Zaremski und Chris Hesse sowie Viviane Heyn und Julius Eltzner.