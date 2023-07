Riesige Wiedersehensfreude: Die Norweger sind wieder da

Von: Ina Hornemann

Die Mitglieder der Stor-Elvdal Musikklag ließen die Instrumente als erstes aus dem Bus laden. Während die Gastfamilien ihr Gepäck in die Gästezimmer brachten, unternahmen die Musiker einen Spaziergang durch den Springen und spielten mehrere Ständchen für ihre Freunde. © Hornemann

Diese Umarmungen dauerten lange: Eine riesige Wiedersehensfreude herrschte am Donnerstagnachmittag im Springen vor, als 60 Gäste von der Stor-Elvdal Musikklag aus dem Bus von Volker Bösert ausstiegen und von ihren Gastfamilien in Empfang genommen wurden. Aus bekannten Gründen hatten sich die alten Freunde zuletzt vor fünf Jahren gesehen. Sogar ein runder Geburtstag musste ausfallen.

Altena –2022 feierte die Stor-Elvdal Musikklag ihr 40-jähriges Bestehen. Zu der Feier konnte der Evingser Schützenverein nicht anreisen, fand aber trotzdem eine Lösung, um den Freunden zu gratulieren: Mit einem Videogruß, bestehend aus Erinnerungen und persönlichen Worten wurden die Musiker an jenem Abend überrascht. Dazu gab es noch eine Runde Aquavit, um auf 40 tolle Jahre anzustoßen. Umso mehr freuen sich nun alle, dass man sich wieder persönlich begegnen kann. Dass Feste auch nachgeholt und ein Jubiläumsbier durchaus auch ein Jahr später getrunken werden kann, beweisen die Evingser an diesem Wochenende selbst: Sie feiern 150 Jahre plus eins in diesem Jahr. Insgesamt fünf Jahre liegt das vergangene Fest zurück. Da waren die Freunde aus Norwegen natürlich am Start und begeisterten mit Spielfreude, Virtuosität und Lebenslust. „Sie können übrigens auch sehr gut singen!“, möchte Nigel Warland gerne mal betont wissen. „Das wissen die meisten Auswärtigen gar nicht.“

Szenen der Wiedersehensfreude gab es Donnerstag im ganzen Dorf: Die Norweger waren sehr lange Zeit nicht mehr zu Gast. © Hornemann, Ina

Wer Gastgeber in Evingsen ist, kriegt norwegisches Leben und Tradition auf dem Silbertablett serviert. Manche Freundschaft besteht schon über Jahrzehnte. Zehn Norweger fühlen sie so sehr mit „ihrem“ deutschen Dorf verbunden, dass sie bereits unabhängig von der großen Reisegruppe eine Woche früher mit Privat-Pkw angereist waren. Und auch ehemalige Musiker, die aus Altersgründen irgendwann ausgeschieden sind, kommen immer noch gern.

Diese Flagge weht überall während des Schützenfests. Sie ist fast so präsent wie die grün-weißen Wimpel und Fahnen. Thomas Becker trägt sie mit Stolz. © Hornemann, Ina

Es ist ja auch ein absolut lohnenswertes Fest, zu dem sich die Instrumentalisten regelmäßig auf den Weg machen. Kurz nach dem Ständchen im Springen gab es am Donnerstag eine kleine Stärkung und dann stürzten sich die Besucher auch schon ins „kleine Festgetümmel“: Der Vorstand nahm die sechs Festplätze ab bei einem Rundgang durchs Dorf und überzeugte sich davon, dass alle Züge ihre Schmückstellen vorbildlich hergerichtet hatten. Zudem erfolgte eine Geste des Respekts und der Demut, indem eine Kranzniederlegung am Ehrenmal stattfand inklusive Vertretern von Stadt und Kirche.

Freitag wird der spannendste Tag: Das Dorf bekommt einen neuen König. Um 14 Uhr ist Antreten am Höttel zum Einholen des Schützenadlers und des amtierenden Königs. Anschließend beginnt das Insignienschießen, dem das Königsschießen prompt folgt. Den neuen Regenten feiert natürlich die Stor-Elvdal-Musikklag beim Zeltkonzert. Horrido!