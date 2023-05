Die „Mutter der Nation“ kommt nach Altena

Marie-Luise Marjan gastiert am Samstag, 13. Mai, in der Burg Holtzbrinck. © Archiv

Als „Mutter Beimer“ in der Lindenstraße prägte sie eine Epoche deutscher Fernsehunterhaltung. In der kommenden Woche gastiert die „Mutter der Nation“, Marie-Luise Marjan (82), auf Einladung des Kulturrings in der Burg Holtzbrinck und liest kuriose Mordgeschichten von Ralf Kramp, dem „König des Kurzkrimis“.

Altena – Zum Inhalt des Programms, der unter dem Motto „Mord mit Mutter: Ein munterer Krimiabend mit Marie-Luise Marjan. Unblutige, kuriose Mordgeschichten – ironisch, witzig, geheimnisvoll!“, steht, heißt es in der Ankündigung des Kulturrings: „Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin (unter anderem Thalia-Theater Hamburg, Bochumer Schauspielhaus) glänzt im TV und auf der Bühne längst nicht nur als Mutter Beimer in der Lindenstraße. Mit einer gehörigen Portion Witz und unvergleichlichem Charme interpretiert sie die bitterbösen Storys aus der Feder von Ralf Kramp, einem der renommiertesten deutschsprachigen Spaß-Krimiautoren. Da meucheln diabolische Putzfrauen, und der gute Bohnenkaffee ist vergiftet, da wird die Gehhilfe zum Mordinstrument, und die betagten Witwen zählen die Gräber ihrer zahlreichen Dahingeschiedenen wie die Perlen an einer Kette. Das verspricht einen spannungsgeladenen und vor allem vergnüglichen Abend in der Burg Holtzbrinck.“

Der Krimiabend findet am Samstag, 13. Mai, ab 20 Uhr statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets sind erhältlich online unter www.kulturring-altena.de oder telefonisch beim Kulturring unter der Rufnummer 0 23 52 /20 93 46. Der Eintritt beträgt pro Person 15 Euro. Kulturring-Mitglieder zahlen 12 Euro. Kinder und Jugendliche (ab zehn Jahren) zahlen für den „Mord mit Mutter“ 7,50 Euro.