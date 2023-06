Die Montagswanderer und ihr „Schleifer“

Von: Svenja Meyrich

Bis zu 25 Männer auf gemeinsamer Wanderung – und das an jedem Montag. Seit nunmehr drei Jahren gehen die Altenaer, die sich lose unter dem nicht so recht fest geschriebenen Namen „Die Montagswanderer“ zusammengefunden haben, auf Tour.

Altena – Und haben bei unserer Aktion „Bester Sportfreund“ gewonnen. Wanderführer Gerd Bratz hatte die Gruppe nominiert – zu ihr gestoßen ist er einige Monate nach der „Gründung“.

Die erfolgt durch die Corona-Pandemie und ihre Einschränkungen: Im Jahr 2020 muss Wirt „Dimi“ Apostolidis sein Café Ko am Markaner schließen, darf keine Gäste mehr empfangen. Gemeinsam mit Wolfgang Müller und Martin Spelsberg fasst er den Entschluss, wandern zu gehen – „ein bisschen rund um Altena“. „Ich durfte nicht arbeiten und hatte ein, zwei Kilo zu viel“, lacht „Dimi“. Also geht‘s gemeinsam los im März 2020. Im Juni stößt Gerd Bratz zur Gruppe – ein erfahrener Wanderer. Schließlich ist Bratz unter anderem Wanderwart beim SGV Altena, kennt die besten Routen rund um die Stadt. „Ich hab‘ gar nicht gewusst, dass es in Altena so viele tolle Wanderwege gibt“, sagt Wolfgang Müller.

Die Gruppe wird immer größer

Gemeinsam erschließen sie die Wege rund um die Burgstadt – und mit der Zeit und mit den nachlassenden Corona-Auflagen kommen neue Teilnehmer dazu. „Alles nur durch Mundpropaganda.“ Werbung wird keine gebraucht, es war ja eigentlich auch keine große „Gruppe“ geplant. Doch immer mehr Männer stoßen dazu, gehen die Touren mit.

Die WhatsApp-Gruppe, in der sich alle austauschen, wächst. Jeden Sonntag stellt Gerd Bratz die nächste Tour vor, die er geplant hat und die es am Montag „abzulaufen“ gilt. Nur wenn der Montag auf einen Feiertag fällt, wird verschoben – auf den Dienstag.

Café Ko stets Start- und Zielpunkt

Konstant bleibt aber stets: Die Wanderungen beginnen und enden am Markaner, in Dimis Ko Café. Selbst wenn die Runde nicht auf Altenaer Stadtgebiet verläuft. Dann geht es mit dem Bus stadtauswärts, zurück wird gewandert: Von Werdohl, Letmathe, Lüdenscheid. Immer zurück zu Dimis Gaststätte. „Das ist stets das schönste an den Touren: die dritte Halbzeit bei Dimi“, lachen die Teilnehmer. Unterwegs baut Wanderführer Gerd Bartz eine Pause für die Montagswanderer ein – meist sind es 13 bis 17 Teilnehmer – „nicht jeder kann an jedem Montag“. Plus drei „Stamm-Hunde“, die regelmäßig teilnehmen: Oskar, Basti und Heidi sind die vierbeinige Unterstützung. Unterwegs haben alle (Menschen) eigene Getränke und Snacks dabei. Am Endpunkt angekommen, geht die Verpflegung in Form von Würstchen oder Frikadellen auf den Deckel von Wirt Dimi – für die Zweibeiner.

Dafür müssen aber zuvor erst mal Kilometer gemacht werden – in der Regel zwölf bis 15, wie Gerd Bratz verrät. „Alles gut gangbar“, sagt er und erntet von der Gruppe gleich einige Lacher. „Den Schleifer“ nennen sie ihn scherzhaft. „Pro Wanderung kommen wir fast immer auf 500, 600 Höhenmeter“, heißt es. Gewandert wird bei Wind und Wetter, bei Schnee und Regen. Im Jahr 2022 gab es 52 Wanderungen, bei der die Teilnehmer eine Strecke von 597,50 Kilometer zurückgelegt haben, 2023 sind es bereits 307 Kilometer. Doch es sind nicht nur die sportlichen Aspekte, die anspruchsvollen Touren, die die „Montagswanderer“ zu besonderen Sportfreunden machen, sondern vor allem die Stimmung untereinander. Man nimmt sich hoch, man veräppelt einander, lacht zusammen – über einander, aber auch etwa über Fußballrivalitäten.

Dimi mit 60 Jahren das „Küken“ der Runde

Fast alle der Sportfreunde sind Rentner – bis auf Dimi, „das Küken“ der Runde mit 60 Jahren. Zum 60. Geburtstag haben ihm die Wanderfreunde eine Foto-Collage mit Wanderbildern geschenkt, die Dimi stolz im Gastraum aufgehängt hat. Auf der Terrasse seiner Gaststätte stoßen die Wanderfreunde mit den gewonnenen Pülleken an – ein Teil des Gewinns wird als Wegzehrung für die nächste Tour mitgenommen, heißt es da. Natürlich am Montag. Natürlich mit Start bei Dimi.