Jede Menge Highlights: Das Kulturprogramm für 2023 im Überblick

Teilen

Die Kabarettistin Lucy van Kuhl, begleitet durch die Es-Chord Band, besingt und kommentiert am Samstag, 11. Februar, in ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter und so einiges mehr. © Radlwimmer

Der Kulturring Altena hat sein neues Jahresprogramm für die Kulturveranstaltungen in Altena veröffentlicht. Auch für 2023 haben die Organisatoren gemeinsam mit ihren Partnern wieder ein breites Spektrum aus Musik, Comedy, Literatur, Kunst und Theater zusammengestellt.

Altena – Dabei setzt der Verein aus einer Mischung aus Altbewährtem und neuen Formaten. Gut zu wissen: Der Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen, Eintrittskarten für die Veranstaltungen in 2023 sind ab sofort verfügbar. Wir haben die wichtigsten Veranstaltungen in einer großen Übersicht zusammengetragen.

„Spanische Skizzen“ am 14. Januar

Das Kulturjahr 2023 wird am Samstag, 14. Januar, vom Märkischen Jugendsinfonieorchester eröffnet, das mit seinem Programm „Spanische Skizzen“ einen Hauch Mediterraneum auf die Bühne im Haus Lennestein bringt. Damit kehrt das Orchester zu seinen Wurzeln zurück, denn in Altena fand 1989 die erste Arbeitsphase des Orchesters statt.

Autor Tilman Röhring am 21. Januar

Am Samstag, 21. Januar, liest Spiegel-Bestseller-Autor Tilman Röhrig aus „Der Maler und das reine Blau des Himmels“. In dem Künstlerroman erzählt der Schriftsteller von dem Leben Franz Marcs, des bedeutendsten Malers des Expressionismus, von seiner Zeit und den Menschen, die ihn prägten.

Die Kabarettistin Lucy van Kuhl, begleitet durch die Es-Chord Band, besingt und kommentiert am Samstag, 11. Februar, in ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter und so einiges mehr. © Radlwimmer

Kabarettistin Lucy van Kuhl am 11. Februar

Die Kabarettistin Lucy van Kuhl, begleitet durch die Es-Chord Band, besingt und kommentiert am Samstag, 11. Februar, in ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter, Menschen, die in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden, Menschen, die (leider) viel zu sehr wahrgenommen werden, Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt.

Musikalischer Abend am 25. Februar

Am Samstag, 25. Februar, lädt die Musikschule Lennetal wieder zum Konzert der Altenaer Ursprünge. Musikerinnen und Musiker aus der Burgstadt gestalten gemeinsam einen musikalischen Abend in der Burg Holtzbrinck.

Jazz léger am 5. März

Weiter geht es im März mit einem Konzert aus der Kulturring-Reihe Jazz léger. Am Sonntag, 5. März, spielt Ansgar Specht mit den Hammond Grooves Hammond Jazz – die angesagte Clubmusik der 50er und 60er Jahre. Die Besucher erwarten mitreißende Grooves und eingängige Melodien.

Schauspieler Helmut Zierl wird am 17. März sein Buch vorstellen. © ZIERL

Helmut Zierl am 17. März

Helmut Zierl – Schauspieler, Autor und Synchron- und Hörspielsprecher – liest am Freitag, 17. März, aus seinem Buch „Follow the sun – Der Sommer meines Lebens“. Dabei beschreibt er, wie ein einziger Sommer sein Leben in eine neue Richtung lenken und ihn an seine Grenzen bringen konnte.

Musik-Landschaften am 25. März

Das Format „Musikalische Landschaften“, welches unter dem Motto „Konzert trifft Ausstellung“ steht, geht am Samstag, 25. März, in die zweite Runde: Susanne Wendel, Ulrich Frenschkowski und der Künstler Antek nehmen das Publikum erneut mit auf eine visuell-akustische Reise. Erstmalig dabei ist die Künstlerin Luise Talbot (Stipendiatin der Werkstatt 2022). Thematisch widmet sich der Abend der Beziehung von Licht und Schatten.

The Quiggs am 21. April

Am Freitag, 21. April, nimmt das Kult-Duo The Quiggs seine Zuhörer mit auf eine Reise in die schottischen Highlands. Das Publikum erhält die Chance, schottischen Folk in seiner ursprünglichen Art zu hören. Die Musik des Duos ist geprägt durch einfache, aber dennoch ausdrucksstarke, schöne Harmonien und Lieder.

Marie-Luise Marjan wird am 13. Mai nach Altena kommen. © Agentur Reisinger

Krimiabend am 13. Mai

Zu einem munteren Krimiabend mit Marie-Luise Marjan – bekannt als Mutter Beimer aus der „Lindenstraße“ – lädt der Kulturring ein. Die Schauspielerin liest am Samstag, 13. Mai, Kurzkrimis des „König des Kurzkrimis“, Ralf Kramp. „Ironisch, witzig, geheimnisvoll! Spannungsgeladen!“, heißt es.

Die Daktiker am 26. August

Am Samstag, 26. August, startet Deutschlands dienstältestes Lehrerkabarett „Die Daktiker“ mit seinem Programm „Adolphinum – fit for future“ einen „Angriff auf die Lachmuskeln. Neu, urkomisch, gleichzeitig bitterböse – der politische Teil des Lehrerdaseins und des Schulalltags“, heißt es in der Ankündigung.

An Erminig am 30. September

Die Gruppe An Erminig sorgt am Samstag, 30. September, für bretonisches Ambiente in Altena. Das Konzertprogramm umfasst das traditionelle bretonische Liedgut, die Ballade (‚Gwerz’) ebenso wie den typisch bretonischen Wechselgesang (‚Kan Ha Diskan’). Das Hauptgewicht des Repertoires liegt allerdings auf dem traditionellen Tanz.

Kabarettist Holger Paetz gastiert am Donnerstag, 19. Oktober. © Erik Dreyer

Kabarettist Holger Paetz am 19. Oktober

Am Donnerstag, 19. Oktober, gastiert der preisgekrönte Kabarettist Holger Paetz in Altena. In seinem Programm nimmt er sich das Klima zur Brust und textet haarspalterisch abstrus, reibt sich an bildreichen Formulierungen und unterlegt das Ganze mit einer misanthropisch-melancholischen Grundstimmung.

Bäng Bäng Band am 5. November

Mit der Bäng Bäng Band ist gute Laune garantiert! Zuhörer dürfen sich am Sonntag, 5. November, auf altbekannte Jazztitel wie „When you’re smiling“, Musik von Louis Armstrong „What a wonderful world“ oder auch auf Filmmusik wie „Pink Panther Theme“ freuen.

Xmas-Jazz-Trio am 3. Dezember

Das Frankfurt Xmas-Jazz- Trio schließt die Matinéereihe am Sonntag, 3. Dezember, mit Jazz, Prosa und Lyrik zur Vorweihnachtszeit ab. Dabei wird das Trio um Thomas Cremer (drums), Martin Sasse (piano) und Ingo Senst (bass) nicht nur Stücke zum Thema Weihnachten sondern auch eine Auswahl der schönsten Jazz-Balladen spielen.

Lars Redlich am 9. Dezember

Lars Redlich setzt am Samstag, 9. Dezember, den kabarettistischen Schlusspunkt des Jahres. „Erleben Sie Konzert, Comedy und Showtime zur Weihnachtszeit und freuen Sie sich auf viel Neues und Lustiges rund um das Thema Weihnachten“, heißt es im Programm. Augenzwinkernd aber auch besinnlich – jeder komme auf seine Kosten und bekomme sein Fett weg – und das schon vor den Feiertagen!

Auch die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ ist in der neuen Saison vertreten. „An sechs Sonntagen in 2023 dürfen Sie sich auf renommierte Pianisten aus aller Welt freuen“, verspricht der Kulturring. Weitere Infos wird es in Kürze in unserer Zeitung geben und auf der Webseite www.kulturring-altena.de.

Kartenvorverkauf

Karten für die Veranstaltungen des Kulturring sind im Vorverkauf auf www.kulturring-altena.de sowie im Büro der Geschäftsstelle im Rathaus der Stadt Altena (Tel. 0 23 52 / 20 93 46) erhältlich. Der kompletten Veranstaltungskalender für 2023 sowie weitere Informationen stehen auf der Website des Kulturrings.