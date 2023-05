Burggymnasium: Ungarn-Austauschschüler schauen sich Altenas Wahrzeichen an

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Die Schüler des Burggymnasiums besuchten zusammen mit den Gastschülern aus Ungarn die Burg Altena. In dieser Woche geht es unter anderem noch nach Bonn zum Haus der Geschichte. © Wiechowski

Bei ihrem Besuch in Altena durfte der Besuch des Wahrzeichens nicht fehlen: Zusammen mit den 25 Austauschschülern am Burggymnasium (BGA) schauten sich am Freitag die 28 Schüler aus Ungarn die Burg Altena an.

Altena – Seit Mittwoch sind die um die 16 Jahre alten Jugendlichen aus dem in Budapest gelegenen Kossuth-Lajos-Gymnasium inzwischen hier und waren unter anderem schon im Kletterwald in Wetter. Nach dem Wochenende, das die Ungarn mit den Familien ihrer Austauschschüler verbrachten, steht in dieser Woche unter anderem noch der Besuch des Hauses der Geschichte in Bonn an, ehe es am Mittwoch mit dem Flieger wieder in die Heimat geht.

„Die Gruppe versteht sich sehr gut, die harmonieren gut“, freute sich Sebastian Jung vom BGA, der das Ganze mit Roland Kremer und federführend mit Thomas Schiewe organisiert.

Gegenbesuch eventuell im August oder September

Weil die Jugendlichen in Ungarn Deutschunterricht bekommen, sprechen sie gut Deutsch, sodass die Verständigung kein großes Problem war. Insgesamt fünf Jahre hatte der Ungarn-Austausch coronabedingt pausieren müssen. Ein Gegenbesuch nach Budapest könnte im August oder September erfolgen, so Jung. Die Planungen liefen aber noch.