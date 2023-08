Die große Staffelstab-Übergabe in St. Matthäus

In der Pfarrei St. Matthäus dreht sich das Personalkarussell: Am Sonntag, 6. August, findet ab 11 Uhr ein Gottesdienst statt, der bewusst das Thema „Staffelstab-Übergabe“ aufgreift. Insgesamt werden elf Personen in der Pfarrei in einem neuen Dienst begrüßt oder aus einem Dienst verabschiedet.

Altena – Jan-Hendrik Ilk wird nach Beendigung seiner dreijährigen Ausbildung zum Pastoralreferenten verabschiedet. Drei Jahre lang begleitete er die Pfarrei St. Matthäus in allen ihr angeschlossenen Gemeinden. Ilk ist mit der Pfarrbeauftragten Sandra Schnell nach Altena gekommen. Sie war schon in der Gemeinde Christus König in Halver seine Mentorin und nahm ihren „Azubi“ kurzerhand mit, als sie die Stelle in Altena antrat.

Ilk stammt aus Hattingen und studierte in Bochum katholische Theologie. Die Jugendarbeit hat ihm immer besonders am Herzen gelegen, weshalb er sich in der Begleitung junger Katholiken verstärkt eingebracht hat während seiner Zeit in Altena. Nun ist sein Ausbildungsweg vollständig abgeschlossen. Bischof Franz-Josef Overbeck hat ihn mit weiteren vier jungen Neu-Seelsorgern bereits beauftragt im Rahmen einer feierlichen Messe im Essener Dom.

Overbeck nutzte die Gelegenheit, die enorme Bedeutung der Pastoralreferenten hervorzuheben, weil Kirche im Allgemeinen sich auch personell stark verändert hat. Kurzfristig ist mit Lena Boldt eine Nachfolge für Ilk gefunden worden. Die Altenaerin bringt nicht nur einen enormen Heimvorteil mit, sondern auch einen guten Draht zu Familien, denn sie hat selbst eine junge. „Dass das Bistum Essen ihr so kurzfristig eine Zusage für die Ausbildung zur Gemeindereferentin gegeben hat, ist ein Glücksgriff!“, freut sich Sandra Schnell.

Lena Boldt (33) ist seit ihrer Jugend Teil von St. Matthäus. „Sie hat an der Universität das Fach Theologie in Europa studiert und damit zwar eine andere Qualifikation als Jan-Hendrik Ilk, aber die Grundlage für eine Ausbildung zur Gemeindereferentin ist da“, erklärt Sandra Schnell. Drei Jahre lang wird sie Lena Boldt als Gemeindeassistentin begleiten. Dann kann sie als Gemeindereferentin tätig werden.

Von besonders vertrauten Hauptamtlichen verabschieden sich Altenas Katholiken in diesen Tagen auch: Das Hausmeister-Ehepaar Peter und Luzie Frassek geht nach 24 Jahren in den Ruhestand. Peter Frassek, ein gelernter Eisenbahner, war vor fast einem Vierteljahrhundert auf dem Absprung in einer metallverarbeitenden Firma, die von Insolvenz bedroht war. Als handwerklicher Allrounder gefiel ihm das Angebot, für die katholische Kirche tätig zu sein. Und Ehefrau Luzie zog mit – wenn sie auch einen anderen Hauptberuf hatte. Viele Jahre bewohnten die Frasseks auch die Hausmeisterwohnung in der Lindenstraße direkt neben der Kirche. „Es hatte sich aber vor Jahren schon abgezeichnet, dass diese Wohnung nicht erhalten bleiben würde und wir sie im Ruhestand nicht hätten behalten können, weshalb wir dann vor vier Jahren nach Einsal umgezogen sind“, erklärt Peter Frassek.

Nach so langer Zeit kennt er Kirche, Pfarrhaus und Pfarrsaal in- und auswendig. „Und weil ich an manche Sachen so sehr gewöhnt bin, bleibe ich auf Minijob-Basis der Kirche auch erhalten“, verrät der Unruheständler. Ebenfalls auf Minijob-Basis tritt Jan Schapendonk (auch schon Rentner) die Hausmeister-Nachfolge an. Alle weiteren Aufgaben, die von den Hauptamtlern nicht erfüllt werden können, werden nun von fünf ehrenamtlichen Küstern übernommen. „Was aber ganz sicher eine lange Einarbeitungszeit bedeuten wird, denn Peter Frassek kann und weiß alles. Wie viele Kerzen fehlen, ob Hostien nachbestellt werden müssen, welche Ecken staubanfällig sind. Er hat nie eine Überstunde gescheut. Er ist ein Traum-Mitarbeiter!“, lobt Sandra Schnell.

Es stehen also wahrhaftig mehrere Staffelstab-Übergaben an in St. Matthäus. Weil einige Worte des Abschieds und des Ankommens gesprochen werden müssen, hat die Pfarrei Zeit zum Verweilen nach dem Gottesdienst eingeplant.